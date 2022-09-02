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Анонсированы планшеты 2-го поколения Lenovo Tab P11 Pro с экраном 120 Гц и Tab P11
Версия Pro поступит в продажу уже в сентябре
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На планшетах и гибких смартфонах всё чаще появляется операционная система Android 12L. Обновление уже поступает на Samsung Galaxy Tab S8, а теперь Lenovo представила новые планшеты серии Tab P11.

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В четверг были анонсированы модели Tab P11 и Tab P11 Pro 2-го поколения. Первый обладает экраном LCD 11,5 дюйма с разрешением 2000 x 1200, частотой 120 Гц и яркостью до 400 нит. Он работает на процессоре MediaTek Helio G99 с 4 ГБ или 6 ГБ памяти и хранилищем до 128 ГБ с поддержкой карт памяти. Есть четыре динамика Dolby Atmos и два микрофона.

Это устройство поступит в продажу в начале 2023 года, став первым анонсированным планшетом с Android 12L. Lenovo Tab P12 был среди немногих моделей с возможностью поставить предварительную версию Android 12L для разработчиков и бета-версию Android 13, так что Lenovo продолжает находиться на острие прогресса в плане программного обеспечения. 

Модель P11 Pro 2-го поколения с экраном OLED 11,2 дюйма начнут продавать уже в сентябре. Здесь процессор MediaTek Kompanio 1300T, 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ памяти. Поддержки карт памяти нет, объём хранилища 128 ГБ и 256 ГБ.

Разрешение экрана 2560 x 1536 при частоте 120 Гц. Панель способна достигать яркости 600 нит, а также поддерживает Dolby Vision и HDR10+. Сертификация TÜV Rheinland призвана снизить нагрузку на глаза даже при длительной работе. Ёмкость батареи составляет 8000 мАч, чего должно хватить на пару дней.

Оба планшета совместимы со стилусом Lenovo Precision Pen 3, но в комплект поставки P11 он не войдёт. Для него можно будет отдельно купить клавиатуру. Для P11 Pro полноразмерная клавиатура со встроенным трекпадом входит в комплект.

P11 Pro работает на Android 12 вместо 12L. Lenovo говорит, что оба планшета получат два обновления до Android 14 и три года обновлений безопасности.

У планшетов различные программные функции, вроде Lenovo Freestyle для применения в качестве монитора для Windows-компьютера.

P11 стоит от $249,99, а P11 Pro от $399,99, пишет Androidcentral.

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#lenovo #планшеты
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