Они смогут отслеживать все доступные упражнения

Рынок смарт-часов состоит не только из Apple Watch и моделей на Wear OS, хотя к ним приковано наибольшее внимание. Параллельно компания Amazfit продвигает собственную программную платформу и предлагает недорогие модели. На выставке IFA 2022 в четверг были анонсированы GTR 4 и GTS 4 с круглым и квадратным экранами соответственно.

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Часы получили двухдиапазонный GPS с круговой поляризацией и поддержкой пяти спутниковых систем (шесть станет после обновления прошивки), чтобы улучшить приём сигнала в трудных условиях. Amazfit говорит, что такая система сможет улавливать сигнал вдвое лучше по сравнению с однодиапазонными GPS с линейной поляризацией, намекая на часы от Garmin.

Ещё компания улучшает оптический датчик BioTracker и систему Zepp 2.0. Появились измерения частоты сердечных сокращений, дыхания, насыщения крови кислородом и уровня стресса одним касанием всего за 45 секунд. Доступно непрерывное отслеживание частоты сердечных сокращений, насыщения крови кислородом и стресса. Поддерживаются свыше 150 спортивных режимов, из которых восемь распознаются автоматически. Для силовых упражнений можно задавать интервалы и получать дополнительную статистику, такую как VO₂ Max.

Кроме Strava, Amazfit заключила соглашение с Adidas по интеграции показателей здоровья в приложение Runtastic.

У GTS 4 толщина корпуса 9,9 мм, вес 27 г и аккумулятор 300 мАч, чего хватит на неделю. GTR 4 тяжелее, зато батареи 475 мАч достаточно на две недели.

Amazfit GTR 4 и GTS 4 стоят от 200 евро, что дороже прежнего. Заказы принимаются со 2 сентября в Германии и Польше, а продажи стартуют 12 сентября в Германии и 16 сентября в Польше. Про остальные страны будет сказано позднее.

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Ещё представлены часы GTS 4 Mini с экраном 1,65 дюйма, более чем 120 спортивными режимами и аккумулятором 270 мАч на 15 дней. Эти часы есть в чёрном, синем, белом и розовом цветах и доступны для покупки за $95 уже сейчас, пишет Androidpolice.