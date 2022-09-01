Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Первый игровой OLED-монитор Samsung запланирован на последний квартал
Игровые OLED-мониторы распространяются всё шире
рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

В последние годы Samsung работает на рынке игровых мониторов. Компания представила ряд популярных моделей, включая Odyssey G5 с разрешением 1080p, Odyssey G7 1440p и сверхширокий Odyssey Neo G9. Они достаточно востребованы, так что у производителя есть мотивация продолжать. Что компания и делает, представляя монитор Odyssey OLED G8.

реклама

Это первый игровой монитор Samsung с панелью QD-OLED, выпуск которого запланирован на последний квартал года. Новинка относится к ставшим в последнее время популярным сверхшироким мониторам QD-OLED, первым из которых был Alienware AW3423DW. Производители считают, что такие мониторы приносят «лучшее из двух миров», повышая площадь сверхширокого экрана и выдавая идеальные цвета, контрастность и низкое время отклика.

Odyssey G8 имеет разрешение 3440 х 1440 и кривизну 1800R, частоту обновления до 175 Гц и время отклика 0,1 мс. Ещё у него есть поддержка FreeSync Premium. Толщина корпуса всего 3,9 мм в наименьшей точке.

Быть может, именно по этой причине портов не слишком много. Odyssey OLED G8 содержит microHDMI 2.1, mini DisplayPort 1.3 и порт USB-C. Есть стереодинамики мощностью 5 Вт и «Core Lighting+» на задней панели.

Odyssey G8 умеет подключаться к Samsung Smart Hub и Gaming Hub, что даёт возможность транслировать видеоконтент, видеоигры или сёрфить в интернете. Так что это не чисто игровой монитор, но и подходящий для повседневного применения.

Samsung говорит о начале продаж в последнем квартале, но точная дата не была названа. Анонс 2 сентября  на выставке IFA 2022 может принести дополнительные сведения, пишет Techspot.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung #мониторы
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Первый игровой OLED-монитор Samsung выйдет в четвертом квартале 2022 года
Samsung анонсировала защищённый планшет Galaxy Tab Active4 Pro
Российский сайт Samsung впервые пополнился новыми товарами с весны 2022
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

США: российское ПВО не сможет сбить американский самолёт-невидимку B-2 Spirit
186
Газпром сжигает газ предназначенный для поставок в Европу, на сумму 10 млн долл в день
96
Японское правительство до сих пор использует флоппи-диски в 1900 бюрократических процедурах
27
Показана обновлённая линейка напитков Coca-Cola в России под маркой "Добрый"
26
Разработчики волнового генератора показали, как дешево может стоить электроэнергия
3
К 2040 году Биткоин подорожает до $2 млн и будет сжигать энергии в 10 раз больше, чем Казахстан
42
Поддельная Coca-Cola появилась в российских магазинах
27
Русские "Терминаторы" выдерживают прямое попадание из Javelin без потери боеспособности
224
Народный AMD Ryzen 5 7600X обошёл премиальный Core i9-12900KS в однопотоке Geekbench 5
8
Что ждёт Эфир после исхода майнеров – резкий обвал ниже $1000 или ощутимый рост до $5000
9
Продукцию ушедших из России известных брендов заменят китайские компьютеры и ноутбуки Machenike
8
Российский софт уже можно купить в магазинах – аналоги Microsoft Windows стоят от 3500 рублей
14
Какую видеокарту купить, если денег нет, но играть в современные игры очень хочется
41
Обладатели Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 7900X столкнулись с высокими температурами при их тестировании
60
Акции NVIDIA обвалились на фоне запрета поставок передовых ускорителей вычислений в Китай и Россию
24
Появился предполагаемый список материнских плат ASUS на базе чипсета AMD B650/E
4
Во втором квартале объёмы поставок графических процессоров NVIDIA рухнули на четверть
34
Симулятор пивоварения Brewmaster: Beer Brewing получил дату релиза
+
Появилось изображение коробки от iPhone 14 Pro
3
Процессоры AMD Ryzen 7000 с технологией 3D V-Cache могут появиться только в следующем году
9

Популярные статьи

10 великолепных игр для PlayStation 3, которые стоит пройти на ПК через эмулятор
20
Шорт-лист восьмерки лучших игровых ноутбуков 2022 года
21
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
109
Параллельная реальность производителей железа
86
DIY: Изготавливаю необычную защитную крышку для вентилятора в MicroATX системе
37
Сколько всего знаков зодиака, почему нет ни одного настоящего Скорпиона, и кто рождён змееносцем
11
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
13
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
23
Age of Wonders. Современность фаната. Часть 3-1, AoW 3
2

Сейчас обсуждают

вероника попович
14:09
Подставка не нравиться, лучше тогда уже лыжа
Lenovo анонсировала 32-дюймовый геймерский 4К-монитор Legion Y32p-30 с частотой обновления 144 Гц
Иван Кирби
14:09
Малолетка, ты на свой ум обрати внимание сначала. Куратор-сосунок с местного форума.
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
Денис Синяков
14:06
Ну сколько, блять? Че там, автозаводы, арбузолитейные, какие закрылись?
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
Денис Синяков
14:05
Закроется, спрос нулевой
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
вероника попович
14:04
Самые алкаши в Европе - Англия и как-то живут
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
Денис Синяков
14:03
Осталось найти еще в россии тн сельскую местность. Уже все алкаши в ней померли
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
вероника попович
14:01
И даже если бы это правдой, что он летает после эфира в Европу, при чём тут Соловьёв и газовый кризис в Европе?
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
Андрей Симонов
14:00
все правильно сказал чел) для таких дурачков как ты, которые будут усиратся понимая что они не правы))
Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7
Дмитрий
13:58
Самая свежая игра это Saints Row Reboot. буквально недавно вышла. вот на настройках высокие. даже не ультра можешь посмотреть как 1650 проседает до 38 кадров. на ультра даже 30 нет. нет ну может...
Какую видеокарту купить, если денег нет, но играть в современные игры очень хочется
Денис Синяков
13:58
Ничего интесного в москве нет, чисто по делам туда иногда езжу или за ништяками какими. А так, для души? Ничего, бублик. Разве что для зажопинца, емели на печи какого, срущего в дырку в полу
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем