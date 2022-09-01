Игровые OLED-мониторы распространяются всё шире

В последние годы Samsung работает на рынке игровых мониторов. Компания представила ряд популярных моделей, включая Odyssey G5 с разрешением 1080p, Odyssey G7 1440p и сверхширокий Odyssey Neo G9. Они достаточно востребованы, так что у производителя есть мотивация продолжать. Что компания и делает, представляя монитор Odyssey OLED G8.

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Это первый игровой монитор Samsung с панелью QD-OLED, выпуск которого запланирован на последний квартал года. Новинка относится к ставшим в последнее время популярным сверхшироким мониторам QD-OLED, первым из которых был Alienware AW3423DW. Производители считают, что такие мониторы приносят «лучшее из двух миров», повышая площадь сверхширокого экрана и выдавая идеальные цвета, контрастность и низкое время отклика.

Odyssey G8 имеет разрешение 3440 х 1440 и кривизну 1800R, частоту обновления до 175 Гц и время отклика 0,1 мс. Ещё у него есть поддержка FreeSync Premium. Толщина корпуса всего 3,9 мм в наименьшей точке.

Быть может, именно по этой причине портов не слишком много. Odyssey OLED G8 содержит microHDMI 2.1, mini DisplayPort 1.3 и порт USB-C. Есть стереодинамики мощностью 5 Вт и «Core Lighting+» на задней панели.

Odyssey G8 умеет подключаться к Samsung Smart Hub и Gaming Hub, что даёт возможность транслировать видеоконтент, видеоигры или сёрфить в интернете. Так что это не чисто игровой монитор, но и подходящий для повседневного применения.

Samsung говорит о начале продаж в последнем квартале, но точная дата не была названа. Анонс 2 сентября на выставке IFA 2022 может принести дополнительные сведения, пишет Techspot.

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