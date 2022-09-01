Устройство для применения в тяжёлых условиях

Самыми популярными смартфонами среди последних представленных компанией Samsung сейчас являются модели Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4. Гибкие смартфоны на подъёме, но за их необычные возможности приходится платить повышенной хрупкостью. Впрочем, Samsung имеет что предложить и тем, кто подвергает свои устройства повышенной опасности. Последним таким предложением становится защищённый планшет Galaxy Tab Active4 Pro для работы на открытом воздухе.

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Новинка имеет ряд улучшений по сравнению с моделями Tab Active3 и более ранними Tab Active Pro. Здесь есть стилус S Pen, защита от пыли и воды IP68 и сертификация MIL-STD-810H.

Galaxy Tab Active4 Pro чуть потяжелел и весит 653 г. Вырос объём памяти и хранилища, есть программируемая кнопка для запуска определённых приложений. Можно работать без батареи, тем самым замедляя её деградацию, если подключиться к розетке.

Такой планшет предназначен для использования на промышленных предприятиях, в больницах, шахтах, стройках и т. д. Поддерживается мобильная платформа Knox для POS и Knox Capture, что пригодится в розничной торговле.

Samsung начнёт продажи в Европе в сентябре. Позднее он появится в Латинской и Северной Америке и в Азии. Samsung обещает три года обновлений Android и до 5 лет обновлений безопасности. Стоимость пока не названа, пишет Androidpolice.

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