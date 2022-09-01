Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Samsung анонсировала защищённый планшет Galaxy Tab Active4 Pro
Устройство для применения в тяжёлых условиях
рекомендации
3070 Gigabyte за 50 тр в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Самыми популярными смартфонами среди последних представленных компанией Samsung сейчас являются модели Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4. Гибкие смартфоны на подъёме, но за их необычные возможности приходится платить повышенной хрупкостью. Впрочем, Samsung имеет что предложить и тем, кто подвергает свои устройства повышенной опасности. Последним таким предложением становится защищённый планшет Galaxy Tab Active4 Pro для работы на открытом воздухе.

реклама

Новинка имеет ряд улучшений по сравнению с моделями Tab Active3 и более ранними Tab Active Pro. Здесь есть стилус S Pen, защита от пыли и воды IP68 и сертификация MIL-STD-810H.

Galaxy Tab Active4 Pro чуть потяжелел и весит 653 г. Вырос объём памяти и хранилища, есть программируемая кнопка для запуска определённых приложений. Можно работать без батареи, тем самым замедляя её деградацию, если подключиться к розетке.

Такой планшет предназначен для использования на промышленных предприятиях, в больницах, шахтах, стройках и т. д. Поддерживается мобильная платформа Knox для POS и Knox Capture, что пригодится в розничной торговле.

Samsung начнёт продажи в Европе в сентябре. Позднее он появится в Латинской и Северной Америке и в Азии. Samsung обещает три года обновлений Android и до 5 лет обновлений безопасности. Стоимость пока не названа, пишет Androidpolice.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung #планше
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung продемонстрировала стресс-тесты смартфонов Galaxy Z Flip4 5G и Fold4 5G
Первый игровой OLED-монитор Samsung выйдет в четвертом квартале 2022 года
Google Pixel Watch будут стоить около 399 долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

США: российское ПВО не сможет сбить американский самолёт-невидимку B-2 Spirit
213
Газпром сжигает газ предназначенный для поставок в Европу, на сумму 10 млн долл в день
110
Японское правительство до сих пор использует флоппи-диски в 1900 бюрократических процедурах
28
Показана обновлённая линейка напитков Coca-Cola в России под маркой "Добрый"
26
Курс рубля может обвалиться до 80 за $1– что ждёт экономику осенью и при чём тут голландская болезнь
208
К 2040 году Биткоин подорожает до $2 млн и будет сжигать энергии в 10 раз больше, чем Казахстан
37
Поддельная Coca-Cola появилась в российских магазинах
22
Разработчики волнового генератора показали, как дешево может стоить электроэнергия
3
Русские "Терминаторы" выдерживают прямое попадание из Javelin без потери боеспособности
341
Народный AMD Ryzen 5 7600X обошёл премиальный Core i9-12900KS в однопотоке Geekbench 5
8
Более 80 % российских пользователей ушедших западных аудиосервисов уже перешли на отечественные аналоги — опрос
9
Что ждёт Эфир после исхода майнеров – резкий обвал ниже $1000 или ощутимый рост до $5000
9
Продукцию ушедших из России известных брендов заменят китайские компьютеры и ноутбуки Machenike
8
Российский софт уже можно купить в магазинах – аналоги Microsoft Windows стоят от 3500 рублей
17
Какую видеокарту купить, если денег нет, но играть в современные игры очень хочется
35
Обладатели Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 7900X столкнулись с высокими температурами при их тестировании
60
Китайские власти парализовали работу крупнейшего рынка электроники в стране
4
LG захватила 66% европейского рынка OLED-телевизоров
17
Появился предполагаемый список материнских плат ASUS на базе чипсета AMD B650/E
4
Симулятор пивоварения Brewmaster: Beer Brewing получил дату релиза
+

Популярные статьи

10 великолепных игр для PlayStation 3, которые стоит пройти на ПК через эмулятор
22
Шорт-лист восьмерки лучших игровых ноутбуков 2022 года
22
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
156
DIY: Изготавливаю необычную защитную крышку для вентилятора в MicroATX системе
34
Параллельная реальность производителей железа
15
Сколько всего знаков зодиака, почему нет ни одного настоящего Скорпиона, и кто рождён змееносцем
10
Age of Wonders. Современность фаната. Часть 3-1, AoW 3
2
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
5
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
+

Сейчас обсуждают

Du-U-Nu Da-Wae
09:59
че в этом муравейнике смотреть то, пробки и хачебасов ?
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
wolfire
09:58
«К тому времени смартфон, каким мы его знаем сегодня, не будет самым распространенным интерфейсом. Многие из этих вещей будут встроены непосредственно в наши тела», — сказал Лундмарк в Давосе. https:/...
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
San Sanich
09:58
Ну значит MSRP на 4060 будет не 550 баксов, а 700. Дядя Ху уменьшать аппетиты не будет, а все убытки nVidia будет покрывать за счёт конечного потребителя. Не надо говорить, что за 700 бачей никто не к...
Акции NVIDIA обвалились на фоне запрета поставок передовых ускорителей вычислений в Китай и Россию
Slow Mo
09:58
Всё верно кроме осуждения автором Dying Light 2
Параллельная реальность производителей железа
blagodieyoung
09:56
как-то дорого, почти 140 рублей за 2 литра
Поддельная Coca-Cola появилась в российских магазинах
Inqizitor
09:55
Лохи уже выстроились покупать мусор от Интела...
GPU Arc в среднем на 5% быстрее по сравнению с NVIDIA GeForce RTX 3060.
Zorro
09:54
Видел бой этого танка хороший. укропы с боку долбанули его в движок он горел и ехал. но сколько по кромсал уропов. все поле укропом удобрил.
Русские "Терминаторы" выдерживают прямое попадание из Javelin без потери боеспособности
SuroviyScam
09:53
Если массовое принятия BTC продолжится как сейчас, то цена в 2 млн вполне рпеальна.
Процессоры AMD Ryzen 7000 с технологией 3D V-Cache могут появиться только в следующем году
San Sanich
09:51
Всю статью можно заканчивать, на предложении: "В то же время нельзя забывать, что сегодня видеокарты стоят выше рекомендованных цен, поэтому приходится переплачивать, ну а мы предлагаем выбрать верхни...
Стартовал тест мобильной версии Rogue Company
warmuza
09:51
Очередное нищебродское нытьё.
Параллельная реальность производителей железа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем