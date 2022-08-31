Его дизайн может напоминать iPhone XR

iPhone SE 4 может быть представлен в следующем году на основе дизайна и спецификаций iPhone XR, не считая прироста производительности. Об этом рассказал инсайдер Джон Проссер. iPhone XR несколько лет назад был более дешёвой альтернативой флагманской модели iPhone XS.

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Этот аппарат был похож на ранее выпущенный iPhone X, первый айфон с вырезом на экране для камеры. Он работал на процессоре A12 Bionic и обладал экраном размером 6,1 дюйма. Это была панель LCD вместо OLED из более дорогих моделей.

В итоге получилось странное сочетание и таким же может оказаться iPhone SE 2023. Не исключено, что Apple впервые уберёт физическую кнопку Home в представителе бюджетной серии SE.

Вероятные спецификации Apple iPhone SE 4 2023 следующие:

Экран 6,1 дюйма с разрешением 1792 х 828 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и плотностью пикселей 326 ppi.

Процессор Apple A16 4 нм.

Память 4 ГБ.

Основная камера 12 Мп с апертурой f/1.8 и размером пикселей 1,4 мкм.

Передняя камера 7 Мп.

Аккумулятор 2942 мАч, беспроводная зарядка.

iPhone SE 4 может получить современный процессор A16. Однако, отсутствие кнопки Home может отпугнуть потенциальных покупателей, поскольку производительности хватает и на более старых процессорах, а вот кнопка Home оставалась только в моделях SE.

Увеличение диагонали экрана до 6,1 дюйма с 4,7 дюйма в iPhone SE 3 тоже является неоднозначным шагом. У желающих получить смартфон небольшого размера сейчас почти не остаётся выбора, пишет Phonearena.

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