Продажи смарт-часов растут, в отличие от смартфонов

Пандемия коронавируса уже не вредит производству электроники, дефицит чипов также постепенно сходит на нет. Однако, эти позитивные моменты никак не мешают снижаться продажам смартфонов и планшетов по всему миру.

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К счастью для производителей смарт-часов, на этом рынке ситуация другая и спрос увеличивается. Очередная статистика от Counterpoint Research показывает, что поставки часов во втором квартале выросли на 13% по сравнению с прошлогодним показателем. Главный вклад в рост внесли один регион и два производителя, причём не Apple и Samsung. Мало кому известные имена Fire-Boltt и Noise популярны в Индии, где поставки их моделей за год увеличились на более чем 300%.





В результате Индия вышла на второе место по продажам смарт-часов в мире, уступая Северной Америки и слегка превосходя Китай, где царит Huawei. Остальные китайские производители на ситуацию в глобальном масштабе влияют мало.

Среди всех производителей лидирует Apple. За год продажи у неё выросли на 8%, но у идущей второй Samsung рост составил 40%, так что разрыв между ними сократился. Помогли этому популярные модели Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic.

Samsung опережает Apple второй квартал подряд. Несмотря на это, отставание южнокорейского производителя всё ещё внушительное и составляет 20,1% против 26% кварталом ранее. Новое поколение часов Apple в конце года может сделать разрыв ещё больше, пишет Phonearena.

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