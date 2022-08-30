Не так давно ориентированное на игры подразделение производителя периферийных устройств Logitech G сообщило, что в конце года совместно с Tencent Games представит «портативное устройство для облачных игр». Про его внешний вид ничего не говорилось, но инсайдер Эван Бласс помог исправить это.
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Дизайн устройства напоминает то, что было в патентных заявках Tencent на «ПК-консоль». Это ожидаемо, так как портативные игровые консоли с джойстиками, кнопками и триггерами для большинства игр все выглядят более-менее похожими.
Из появившихся изображений стало известно, что устройство работает на системе Android и есть магазин приложений Google Play Store. Из этого следует, что консоль не является портативным персональным компьютером, как Valve Steam Deck.
Операционная система здесь не слишком важна, поскольку игры будут запускаться не на самом устройстве, а транслироваться из облачных сервисов. Logitech и Tencent сообщают о переговорах с сервисами Xbox Cloud Gaming и Nvidia GeForce Now, а у них есть Android-приложения. Также можно увидеть иконку Steam.
Элементы управления, в создании которых Logitech сильна, и варианты подключения могут сыграть главную роль в возможном успехе консоли. На изображении показаны только стандарты связи Wi-Fi и Bluetooth, но рано делать вывод о том, что 5G отсутствует.
Можно увидеть и две иконки Xbox. Они могут относиться к сервисам Xbox Cloud Gaming и Xbox Remote Play, пишет GSMArena.