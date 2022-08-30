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Анонсирован смартфон Vivo V25e на процессоре Helio G99
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Ранее в августе китайский производитель Vivo выпустил смартфоны V25 и V25 Pro. Теперь в этом семействе пополнение в виде аппарата под названием V25e.

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V25e получил систему на чипе Helio G99, интерфейс Funtouch OS 12 поверх Android 12 и единственную конфигурацию 8/256 ГБ. Расширить хранилище можно картой microSD вместимостью до 1 ТБ.

Аппарат обладает панелью AMOLED 6,44 дюйма Full HD+ с частотой 90 Гц и яркостью до 1300 нит. У него есть сканер отпечатков для аутентификации и вырез под переднюю камеру 32 Мп. Сзади основная камера 64 Мп с оптической стабилизацией, сенсор глубины 2 Мп и камера макро 2 Мп.

Задняя панель устройства покрыта стеклом Fluorite AG, а версия Sunshine Gold может менять цвет с золотого на оранжевый.

Толщина корпуса 7,79 мм, вес 183 г. Ёмкость батареи 4500 мАч, зарядка до 44 Вт. Среди остальных характеристик NFC, защита IP54 и сертификация Hi-Res Audio, а для игр есть 4D Game Vibration.

Кроме золотого предлагается чёрный цветовой вариант устройства. Стоимость составляет около $310, но кроме Малайзии продажи пока нигде не ведутся, пишет GSMArena.

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#смартфоны #vivo
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