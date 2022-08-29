Пока же предстоит дождаться появления Tensor 2 в Pixel 7

Недолго остаётся ждать анонса смартфонов Google Pixel 7, информации о которых становится всё больше. При этом разработчики имеют и более долгосрочные планы, касающиеся аппаратов будущего года Pixel 8.

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Google совместно с Samsung работают над процессором Tensor очередного поколения. Это будет уже третья версия чипа, а аппараты этого года выпустят на второй версии. Речь идёт о чипах с модельным номером S5P9865, которые тестируются на плате разработчика под кодовым именем Ripcurrent. Tensor 2 этого года выпустят под номером S5P9855 и тестирование проходит на плате под именем Cloudripper.

Более подробные сведения относительно Tensor 3 пока не сообщаются. Можно лишь не сомневаться, что производительность станет ещё выше. Сотрудничество с Samsung означает, что Google хочет улучшить работу с алгоритмами ИИ.

Сейчас Tensor имеет некоторые интересные возможности, но это не делает их конкурентами для Snapdragon 8 Gen 1 в плане вычислительной мощи. Быть может, в будущем новые версии Tensor смогут ликвидировать это отставание. Самостоятельная разработка чипов позволяет Google оснащать аппараты Pixel эксклюзивными возможностями, которых больше нет ни у кого, пишет Gizmochina.

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