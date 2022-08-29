Обладателям Galaxy S22 в следующем году не будет смысла менять их

В феврале компания Samsung начала продавать линейку флагманских смартфонов Galaxy S22. Примерно через год после этого должны быть анонсированы и поступить в продажу аппараты следующего поколения. Чем ближе становится этот день, тем больше сведений появляется относительно разных представителей серии Galaxy S23.

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Инсайдер Ice Universe рассказал, чего можно ждать от стандартной модели Galaxy S23 и версии +. В них не ожидается серьёзных изменений, не считая нового процессора Snapdragon 8 Gen 2. Дизайн, рамка, экран, камеры и сканер отпечатков должны остаться такими же, как в Galaxy S22 и S22+.

Galaxy S22 обладает экраном Dynamic AMOLED 2X размером 6,1 дюйма с разрешением Full HD+. S22+ получил экран FHD+ Dynamic AMOLED 2X 6,6 дюйма. У обоих есть защита Gorilla Glass Victus+ и частота 120 Гц. Корпуса этих устройств выполнены из алюминия. S22+ поддерживает максимальную яркость 1750 нит против 1300 нит у S22.

Используются процессоры Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200 (в зависимости от страны и в России применяется второй вариант), оперативная память LPDDR5 и хранилище UFS 3.1. У S22 ёмкость аккумулятора 3700 мАч с зарядкой 25 Вт, у Galaxy S22+ аккумулятор 4500 мАч и зарядка 45 Вт.

Основная камера у обоих 50 Мп с сенсором Samsung GN5. Есть сверхширокоугольная камера 12 Мп и телефото 10 Мп с 30-кратным зумом и 3-кратным оптическим зумом. Разрешение передних камер 10 Мп, напоминает Gizmochina.

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