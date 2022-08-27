Microsoft тоже не изменит цены на Xbox

На этой неделе компания Sony объявила, что поднимет цены на игровую консоль PlayStation 5 почти во всех странах в связи с ухудшением экономической ситуации. Microsoft отреагировала заявлением, согласно которому она не планирует менять стоимость приставок Xbox Series X|S.

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Теперь и Nintendo рассказала, что у неё нет намерений делать дороже свои портативные игровые консоли Switch, включая модели OLED и Lite. Эта информация поступила от подразделения Nintendo в Великобритании. Там повторяются слова президента компании, сказанные в июне на 82-м ежегодном общем собрании акционеров.

«Хотя мы не можем раскрывать стратегии ценообразования, сейчас у нас нет намерений менять цены на наши продукты из-за инфляции или увеличения расходов на закупки в каждой стране. Мы определим будущие планы по ценообразования посредством постоянного анализа и обсуждений».

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Большая часть проблем трёх ведущих производителей игровых консолей связана с нынешним состоянием цепей поставок. В последние месяцы возникли проблемы как с производством компонентов, так и с логистикой. Сейчас рекомендованная розничная цена Nintendo Switch составляет $299,99, Lite от $199,99, а OLED $349,99, пишет Neowin.