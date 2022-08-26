Доля компании Apple на рынке смартфонов Китая составила 46%

Все хотят добиться успеха в густонаселённом и достаточно платёжеспособном Китае, и у компании Apple неплохо получается. China Morning Post сообщает, что на долю Apple во втором квартале пришлось 46% продаж дорогостоящих смартфонов. Этому способствовали продажи iPhone 13, говорит статистика от Counterpoint Research. Результат по сравнению с прошлогодним вырос на 3%.

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Ещё лучше ситуация среди смартфонов стоимостью более $1000, где продажи iPhone выросли на 147% за год. У Samsung продажи выросли на 133%. Тем и другим помогли неприятности Huawei.

Китай давно на втором месте по заработкам для Apple после США, а ещё здесь находятся производства устройств и компонентов. Однако, экономическое противостояние между странами вредит бизнесу и создаёт ощущение неопределённости.

Не желая терять доходы в Китае, где живёт миллиард пользователей смартфонов, Apple часто соглашается с требованиями местного правительства. Ранее она удалила VPN и новостные приложения из магазина App Store, поскольку их содержимое запрещено в Китае.

В прошлом декабре появилась информация о том, что глава Apple Тим Кук в 2016 году подписал секретное 5-летнее соглашение на сумму $275 млрд с китайскими официальными лицами. По условиям соглашения, Apple будет инвестировать в экономическое и технологическое развитие Китая. За это её операции в стране будут проверять не так тщательно, как другие иностранные компании.

Доля рынка Huawei в Китае упала до 11%, теперь она на третьем месте. Второе заняла Vivo, четвёртая Honor, дальше Xiaomi и Oppo, пишет Techspot.

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