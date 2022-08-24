Почти половину доходов она зарабатывает за пределами Китая

В последнее десятилетие китайская компания Xiaomi постоянно расширяла своё присутствие на мировом рынке. Став известной за счёт смартфонов, она выпускает также планшеты, наушники, видеорегистраторы, весы, часы, умные пылесосы и много чего ещё. Благодаря этому компания из Пекина известна по всему миру.

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Недавно Xiaomi опубликовала финансовый отчёт за второй квартал года. Там сказано, что она стала вторым поставщиком смартфонов в Европе, опередив Apple. На её долю пришлось 21,7% поставок, впереди только Samsung.

В мире в целом по объёму поставок смартфонов Xiaomi входит в первую тройку в 55 странах и в топ-5 в 67 странах. Во втором квартале зафиксирован рост доли рынка на Ближнем Востоке, в Европе, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке.

На доход за границей приходится 48,4% дохода Xiaomi, что сокращает её зависимость от внутреннего рынка. За второй квартал зарубежный доход составил $4,95 млрд.

В этом месяце Xiaomi 4-й год подряд вошла в список Fortune Global 500, заняв 266-е место и поднявшись на 72 позиции за год. Компания рассчитывает, что узнаваемость её бренда в мире будет расти.

В мае Xiaomi объявила долгосрочное стратегическое партнёрство с Leica в области технологий обработки изображений. Это стало очередным шагом на пути придания Xiaomi статуса премиального бренда. В июле Xiaomi 12S Ultra стал первым аппаратом с брендом Leica. Компания увеличивает инвестиции в исследования и разработки, не собираясь останавливаться на достигнутом, пишет Gizmochina.

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