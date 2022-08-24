Дата начала продаж и цена названы не были

С момента появления игрового контроллера Microsoft Xbox Elite в 2015 году некоторые ждали ответа на это со стороны Sony. Спустя много лет этим ответом может стать DualSense Edge.

реклама

Во вторник на пресс-конференции Gamescom Opening Night Live Sony представила DualSense Edge. Это контроллер для PlayStation 5, призванный стать конкурентом Xbox Elite. Возможности настроек здесь более обширные по сравнению с обычными контроллерами.

Xbox One Elite 2015 года позволяет игрокам настраивать ощущение и поведение контроллера. Приложение разрешает переназначить кнопки, установить чувствительность стиков и поведение триггеров. Функция «Спусковой крючок» разрешает уменьшить расстояние срабатывания плечевых кнопок, уменьшая время отклика под динамичные игры. В комплект поставки вошли четыре сменных задних адаптера с дополнительными входами, три сменных джойстика разных стилей и две сменные крестовины. Повышенное качество сборки было призвано уменьшить износ.

В 2019 году выпустили Elite Controller Series 2 за $180 с улучшенными захватами и ещё более коротким опциональным Hair Trigger. Стало больше возможностей для настройки стиков, кнопок и бамперов.





Sony ничего подобного не предлагала, но за неё это делали сторонние производители. Теперь DualSense Edge обещает множество возможностей из Elite, включая регулируемые кнопки, джойстики, триггеры и новые кнопки «Назад». Можно менять местами стики и кнопки «Назад», но последних здесь только две вместо четырёх в Elite.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки Рухнула цена i9 12900K на треть В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

С Edge можно создавать и сохранять отдельные профили контроллера для каждой игры. Кнопка «Fn» позволит переключаться между профилями, даст к настройками и позволит протестировать их во время игры, пишет Techspot.