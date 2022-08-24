Вместо выпуска iPadOS 16.0 осенью появится сразу версия 16.1

Apple подтвердила информацию, согласно которой в этом году будут изменения в сроках выпуска новых версий её операционных систем. Впервые за годы компания не выпустит одновременно финальные варианты iPadOS и iOS. iOS 16 ждут после сентябрьского анонса iPhone 14. iPadOS тоже выпустят осенью, но позже.

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На планшетах появится версия iPadOS 16.1. Неизвестно, собирается ли Apple выпускать iOS 16.1 и iPadOS 16.1 одновременно, чтобы синхронизировать расписание релизов двух систем.

Apple называет нынешний год очень важным для iPadOS. Поскольку это отдельная система для планшетов с функциями специально для iPad, можно выпускать iPadOS по собственному графику.

Объявление компания сделала сразу после релиза бета-версии iPadOS 16.1. Отличительной чертой iPadOS в этом году стал Stage Manager. Это многозадачный инструмент для iPad на процессорах M1 для улучшенного управления окнами. Можно будет менять их размер и накладывать одно поверх другого.

В первой бета-версии iPadOS 16 Stage Manager был недоработанным. Из-за этого случались сбои в работе подключенных к внешнему экрану iPad. Главные изменения в бета-версии iPadOS 16.1 касаются именно Stage Manager.

Bloomberg считает, что система будет представлена в октябре. В этом же месяце ждут macOS Venture, пишет Engadget.

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