Аналитическая компания Canalys пишет, что поставки компьютеров в Западной Европе в минувшем квартале снизились на 18%. Этот спад продолжается два квартала подряд по причине слабых продаж ноутбуков и планшетов. Ноутбуки за год потеряли 18% и было продано 12,3 млн экземпляров. Продажи настольных ПК выросли на 22% до 2,7 млн. Продажи планшетов снизились на 24% до 5,9 млн единиц.
реклама
Винят в проблемах сбои в сетях поставок. В прошлом квартале в некоторых частях Китая были карантины, что сказалось на работе фабрик и портов. В конце мая ситуация улучшилась, но потери начала квартала компенсировать уже не получилось. Инфляция тоже внесла свой вклад, заставляя людей сократить расходы.
Среди ведущих поставщиков компьютеров, ноутбуков и рабочих станций (не считая планшетов) больше других потеряла Apple. Её поставки снизились с 1,36 млн годом ранее до 788 тысяч теперь. Это падение на 42%, из-за чего доля рынка американской компании сократилась с 9% до 6,4%. Лучше всех выступила Lenovo, поставки которой тоже уменьшились 8,2%. Она продала 4,12 млн устройств в прошлом году и 3,79 млн сейчас.
Карантины пока отступили, но рост цен на электроэнергию в Западной Европе не внушает оптимизма. Это ударит по финансам жителей стран вроде Великобритании, из-за чего продажи компьютеров могут остаться низкими в этом году и даже в следующем, пишет Neowin.