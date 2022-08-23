Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Спрос падает на все смартфоны, кроме флагманов
Инфляция, карантины и отсутствие отличительных черт снижают интерес к остальным смартфонам
рекомендации
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
3050 ASUS уже 30 тр
3060 Ti MSI за копейки - смотри
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Производители смартфонов сообщают о внушительном спаде спроса на них. Аналитики полагают, что это связано с увеличением продолжительности использования смартфонов. Однако, на флагманские модели спрос остаётся высоким.

реклама

Почти все производители смартфонов, за исключением Samsung и Apple, отчитались о снижении объёма поставок смартфонов во втором квартале. По статистике фирмы IDC, поставки смартфонов в мире уменьшились на 9% по сравнению с этим же периодом прошлого года. У китайских производителей вроде Xiaomi, Vivo и Oppo спад наиболее выраженный. Xiaomi говорит о падении поставок на 26% и таком же падении дохода.

Аналитики и представители компаний винят инфляцию, увеличение продолжительности использования устройств и падение спроса в Китае. Производители чипов и других компонентов недавно сообщили о похожем уменьшении спроса.

Если верить опросам 2015-2019 годов, средняя продолжительность владения смартфонами постоянно росла, с 20 месяцев до двух с лишним лет. Почти все пользователи согласны, что между моделями смартфонов разница минимальная.

Несмотря на это, статистика Counterpoint Research показывает, что продажи смартфонов дороже $1000 в первом полугодии выросли. Сюда входят почти все айфоны, флагманские и гибкие аппараты Samsung. По количеству таких смартфонов выпускается примерно 10% от общего числа, но на них приходится 70% прибыли.

Из-за пандемии в некоторых регионах Китая во втором квартале спрос там снизился. Карантины привели к проблемам с поставками и закрытию магазинов, что тоже не улучшало продажи. Из-за инфляции спрос упал так сильно, что Apple пришлось снизить цены на модели iPhone 13 Pro и Pro Max.

Аналитики считают, что пользователи начнут более активно менять свои смартфоны в конце этого года или в следующем, пишет Arstechnica.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
Рухнула цена i9 12900K на треть
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Xiaomi 12T Pro на Snapdragon 8+ Gen 1 с 12 ГБ памяти обнаружился в консоли Google Play
Galaxy A04s выйдет на процессоре Samsung Exynos 850
Эксперты поделились как проводить больше времени вне "смартфона"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Газ в Европе стоит почти $3000 за тысячу кубов, а Шольц рассказывает детям, что он - богатый человек
44
Курс евро обвалился – экономика ЕС трещит по швам, а газа на всех может не хватить
28
Под начало большой распродажи внутренний курс доллара на AliExpress сильно снизился
5
Объёмы южнокорейского экспорта сокращаются, усугубляя экономический кризис
2
Что произойдёт с майнингом Эфира после перехода на PoS – Ethermine раскрыл план Виталика Бутерина
22
5 лучших видеокарт NVIDIA лета 2022 года с оптимальным соотношением цены и производительности
9
Нужно ли гнаться за ультра настройками в играх и покупать ради этого дорогую видеокарту — тест RG
4
Оверклокер подробно рассказал о разгоне Intel Arc A380 до частоты 3,1 ГГц
3
Apple объявляет о программе самостоятельного ремонта моделей MacBook Air и MacBook Pro
2
Россияне и белорусы будут играть в World of Tanks через отдельный клиент, который назвали «Мир Танков»
14
Охота Way of the Hunter успешно стартовала в Steam
+
Bosch планирует продать активы в России и ищет покупателя
12
Опрос 3dcenter показал, что 7% пользователей выводили свою видеокарту из строя, пытаясь её разогнать
10
Цены на видеокарты AMD стремительно снижаются – ASUS, Gigabyte и MSI переходят на Radeon RX 6000
2
Какую видеокарту купить, если денег мало, но есть желание играть в новинки 2022 года
3
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
353
Coca-Cola сменила названия напитков Sprite и Fanta – американская компания не уходит с рынка РФ
18
RSS-читалка для настольного Google Chrome находится в разработке и постепенно добавляется в браузер
1
О перспективах отключения Гуглом смартфонов в России рассказали эксперты
16
Легендарному зонду Voyager-2 исполнилось 45 лет, он продолжает работу за пределами солнечной системы
2

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
43
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 21
+
Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
24
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
8
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
33

Сейчас обсуждают

Zorro
15:48
Газ уже направляется в Турцию. и Китай вот и покупайте тот же газ только с накруткой.
Газ в Европе стоит почти $3000 за тысячу кубов, а Шольц рассказывает детям, что он - богатый человек
Infinity78
15:47
а разница в цене между 970 и 3080ти стоит того качества картинки? Да нет, конечно.
Системные требования новой Saints Row оказались довольно «кусачими»
Tant-Ogly
15:43
покупай в магазине тогда новую че за желчь нищёк? вот я успешный парень апаюсь чисто на новье с магаза. и не оправдываю никого..ни барыг с авито ни с алика. по тебе видно что ты нищий. норм пацаны ник...
На Aliexpress идёт большая распродажа по сниженному курсу доллара - осталось 4 дня
SINgle84
15:43
это он на одной частоте на 17% быстрее а настольные еще и по частотам бустанут на 20% относительно 3 зенов.
Тест образца AMD EPYC Genoa в Geekbench показывает 17% преимущество Zen 4 над Zen 3 в однопотоке
Infinity78
15:41
в степях украины?
Выходцы из Украины разработали лодку в виде ската
Infinity78
15:41
Все давно придумали в египте в шарме) Желтые такие "подводные лодки", чтобы коралловые рифы смотреть.
Выходцы из Украины разработали лодку в виде ската
Infinity78
15:40
красиво нарисовано, однако к реальности не имеет никакого отношения)
Выходцы из Украины разработали лодку в виде ската
Саид Ильясов
15:39
Да если бы наши так называемые аллигархи не воровали вагонами, а то и целыми составами Россию и если бы наши не расторопные правоохранительные органы, не позволили бы воровать и выводить огромные ф...
Энтузиаст протестировал российский процессор Эльбрус-8С в Cyberpunk 2077, Witcher 3 и GTA 5
Alagar81
15:38
Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
Alagar81
15:36
Слава хероям!
Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем