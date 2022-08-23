Производители смартфонов сообщают о внушительном спаде спроса на них. Аналитики полагают, что это связано с увеличением продолжительности использования смартфонов. Однако, на флагманские модели спрос остаётся высоким.
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Почти все производители смартфонов, за исключением Samsung и Apple, отчитались о снижении объёма поставок смартфонов во втором квартале. По статистике фирмы IDC, поставки смартфонов в мире уменьшились на 9% по сравнению с этим же периодом прошлого года. У китайских производителей вроде Xiaomi, Vivo и Oppo спад наиболее выраженный. Xiaomi говорит о падении поставок на 26% и таком же падении дохода.
Аналитики и представители компаний винят инфляцию, увеличение продолжительности использования устройств и падение спроса в Китае. Производители чипов и других компонентов недавно сообщили о похожем уменьшении спроса.
Если верить опросам 2015-2019 годов, средняя продолжительность владения смартфонами постоянно росла, с 20 месяцев до двух с лишним лет. Почти все пользователи согласны, что между моделями смартфонов разница минимальная.
Несмотря на это, статистика Counterpoint Research показывает, что продажи смартфонов дороже $1000 в первом полугодии выросли. Сюда входят почти все айфоны, флагманские и гибкие аппараты Samsung. По количеству таких смартфонов выпускается примерно 10% от общего числа, но на них приходится 70% прибыли.
Из-за пандемии в некоторых регионах Китая во втором квартале спрос там снизился. Карантины привели к проблемам с поставками и закрытию магазинов, что тоже не улучшало продажи. Из-за инфляции спрос упал так сильно, что Apple пришлось снизить цены на модели iPhone 13 Pro и Pro Max.
Аналитики считают, что пользователи начнут более активно менять свои смартфоны в конце этого года или в следующем, пишет Arstechnica.