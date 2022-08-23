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Xiaomi 12T Pro на Snapdragon 8+ Gen 1 с 12 ГБ памяти обнаружился в консоли Google Play
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Компания Xiaomi собирается начать международные продажи смартфонов серии Xiaomi 12T на последнем процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. Утечек данных с описанием этих устройств уже было немало. Они появлялись в базах данных FCC, NBTC и SIRIM, а теперь Xiaomi 12T Pro нашли в консоли Google Play с перечнем некоторых характеристик.

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Xiaomi 12T Pro может представлять собой переименованный Redmi K50 Ultra. У него экран с разрешением 1220 х 2712 пикселей и плотностью пикселей 480 ppi. Установлен 8-ядерный процессор с частотой от 2 ГГц до 3,2 ГГц и GPU Adreno 730. Это должно означать чип Snapdragon 8+ Gen 1. Ему помогают 12 ГБ оперативной памяти, работая под управлением Android 12.

Если это и правда K50 Ultra, у него экран AMOLED размером 6,67 дюйма с частотой 120 Гц. Ещё есть Dolby Vision, встроенный в экран сканер отпечатков и вырез для камеры 20 Мп.

Сзади три камеры с основной 200 Мп Samsung HP1, сверхширокоугольной 8 Мп и макро 2 Мп. Ёмкость аккумулятора 5000 мАч, зарядка 120 Вт. Объём хранилища составит 256 ГБ, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #xiaomi
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