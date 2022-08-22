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Размер и ёмкость аккумулятора Samsung Galaxy S23 Ultra останутся прежними
По этим параметрам новый смартфон не отличается от нынешнего S22 Ultra
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Чем ближе новый год, тем ближе становится появление флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23. Сейчас стало известно кое-что новое о самом флагманском из них, модели Galaxy S23 Ultra.

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Инсайдер Ice Universe в Твиттере написал, что размер Galaxy S23 Ultra останется почти неизменным по сравнению с нынешним вариантом Ultra. Разница между двумя моделями может быть от 0,1 до 0,2 мм. Также было сказано, что ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч, толщина устройства 8,9 мм и диагональ экрана 6,8 дюйма при разрешении 3088 х 1440 пикселей.

Главными отличиями станут новый чип Snapdragon 8 Gen 2, оболочка One UI 5.1 и Android 13. Инсайдер говорит, что разница внешнего вида между смартфонами соседних поколений будут минимальными в истории Samsung. При этом могут быть некоторые отличия в дизайне камер.

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У Galaxy S22 Ultra размеры составляют 163,3 х 77,9 х 8,9 мм, а у нового смартфона будут 163,4 х 78,1 х 8,9 мм, сообщает Gizmochina.

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#смартфоны #samsung
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