Ещё четыре аппарата не на Android или iOS

12700KF за копейки в Ситилинке

12700KF за копейки в Ситилинке

Компания Huawei готова у себя на родине представить новое поколение своих флагманских смартфонов Mate 50. Сегодня стала известна дата анонса. Мероприятие запланировано на 6 сентября.

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Несмотря на обнародование этой даты, пока не были названы основные спецификации будущих смартфонов. Впрочем, к настоящему моменту есть уже немало неофициальных утечек данных, позволивших составить определённое представление о будущих аппаратах. Ожидается анонс четырёх смартфонов — Mate 50, Mate 50e, Mate 50 Pro и Mate 50 RS Edition.

Mate 50 будет работать на процессоре Snapdragon 888 без поддержки стандарта связи 4G LTE. Другие представители серии получат чип Huawei Kirin 9000S, а Mate 50e процессор Snapdragon 778G.

Kirin 9000S пока не был анонсирован. Скорее всего эта система на чипе станет улучшенным вариантом Kirin 9000, последней на данный момент флагманской модели Huawei.

В этих устройствах ожидаются экраны OLED производства BOE с частотой 90 Гц в стандартной модели и 120 Гц в более дорогих. Как уже привычно, вместо Android применяется операционная система Huawei HarmonyOS 3.0, в Китае известная как называется HongMeng OS, пишет Gizmochina.

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