Смартфон протестировали в бенчмарке Geekbench

12700KF за копейки в Ситилинке

12700KF за копейки в Ситилинке

8 сентября от компании Motorola ждут анонса трёх смартфонов серии Edge. Среди них будет и модель Moto Edge 30 Fusion. Предположительно, это переименованный представленный ранее в Китае вариант Moto S30 Pro. Пока официального подтверждения этому нет, но в базе бенчмарка Geekbench обнаружился Moto Edge 30 на Snapdragon 888+ с оперативной памятью до 8 ГБ. Ранее он появлялся на сайтах сертификации Индии (BIS), TUV Certification и FCC.

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Motorola Edge 30 Fusion фигурирует с модельным номером SM-A042F. На аппарате установлена Android 12. Частота 8-ядерного процессора 1,8 ГГц на четырёх ядрах, 2,42 ГГц на трёх и 3 ГГц на одном. Это означает наличие чипа Snapdragon 888+.

Смартфон получил 1152 балла за одноядерную производительность и 3444 балла за многоядерную.

Ожидается, что у него будет экран P-OLED 6,55 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 144 Гц. Объём памяти LPDDR5 должен достигать 12 ГБ, хранилища UFS 3.1 до 256 ГБ.

Поверх Android 12 установлена оболочка MyUI. Ёмкость аккумулятора ожидается 4400 мАч, зарядка 68 Вт.

Разрешение передней камеры равно 32 Мп. Основная задняя камера 50 Мп, сверхширокоугольная 13 Мп и сенсор глубины 2 Мп. В экране будет находиться сканер отпечатков, пишет Gizmochina.

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