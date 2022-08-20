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Компания Google ранее уже давала возможность ознакомиться с будущими смартфонами серии Pixel 7 в рекламных материалах. Сейчас появилась возможность увидеть устройства подробнее и оценить отличия между ними, внешние и внутренние.

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Канал YouTube Unbox Therapy показал видео с прототипами смартфонов в чёрном цветовом варианте. Выступ камеры стал более выраженным и получил металлическую отделку, что отличается от чёрной стеклянной полосы на Pixel 6. Углы выглядят более скруглёнными, как и задняя стеклянная панель.

Оба аппарата работают на процессоре Tensor следующего поколения. Прототип Pixel 7 Pro имеет  12 ГБ памяти и 256 ГБ хранилище, у обычного конфигурация 8/128 ГБ. Наверняка этих конфигураций в продажу поступит больше.

Между устройствами есть внешние отличия. Pro получил полированную металлическую рамку, а стандартная модель матовую отделку по бокам. Есть разница в размерах Pixel 7 и Pixel 6. Новинка меньше своего предшественника и здесь тоньше рамки. Корпус более узкий и вес примерно на 10 г меньше по сравнению с Pixel 6. Это должно порадовать любителей компактных смартфонов. Изгибы по краям экрана Pixel 7 Pro менее заметные, чем у предшественника, и корпус стал чуть шире.


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Pixel 7 Pro использует экран OLED 6,8 дюйма, а диагональ экрана Pixel 7 равна 6,2 дюйма. Основная камера Pixel 7 должна быть 50 Мп, сверхширокоугольная 12 Мп. У модели Pro будет ещё камера телефото-перископ 48 Мп, в стиле Galaxy S22 Ultra. Тизеры Google показывают Pixel 7 Pro в чёрном, белом и серовато-зелёном цветах с бронзовой полосой камеры и рамкой. Pixel 7 получил лимонный оттенок, чёрный и белый, пишет Digitaltrends.

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#смартфоны #google #pixel
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