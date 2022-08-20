Рекомендованная розничная цена может увеличиться на $100

Каждый год Apple представляет новое поколение аппаратов iPhone и почти всегда это происходит в сентябре. На этот раз анонс случится достаточно рано, а именно 7 сентября, в среду вместо привычного вторника.

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Известный инсайдер Минг-Чи Куо считает, что причиной необычно раннего анонса является риск глобальной рецессии. Обычно Apple анонсирует iPhone во второй вторник сентября и начинает продажи через десять дней, в пятницу. Если бы так было и в этом году, анонс назначили бы на 13 сентября, а продажи начались бы 23 сентября.

Несколько источников утверждали, что Apple подумывает поднять цены на все модели iPhone 14 на $100, чтобы противостоять инфляции. Некоторые предположили, что вместе с этим вдвое вырастет минимальный объём хранилища до 256 ГБ. Другие уверены, что версии на 128 ГБ останутся даже при повышении цены.

Есть также мнение, что неизменными останутся цены на модели iPhone 14 и iPhone 14 Max, а подорожают только Pro и Pro Max. Они получат изменённый внешний вид, новые процессоры и камеры.

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Минг-Чи Куо пишет, что Apple рассчитывает на положительные финансовые результаты третьего квартала. В компании ждут хороших продаж не только айфонов, но и Apple Watch, iPad и MacBook, сообщает Phonearena.