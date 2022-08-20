Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Встроенный в приложение TikTok браузер фиксирует нажатия клавиш
Разработчики говорят, что это делается в целях отладки
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке

Исследователь программного обеспечения Феликс Краузе недавно поведал кое-что о популярном приложении TikTok. Краузе утверждает, что код JavaScript в браузере приложения используется для отслеживания нажатий клавиш, касаний экрана, скопированного текста и т.д. Краузе считает это серьёзным недостатком в плане пользовательской безопасности. Разработчики TikTok утверждают, что код предназначен исключительно для целей отладки и не используется для отслеживания действий пользователя при работе с приложением.

реклама

TikTok сейчас является одним из самых популярных мобильных приложений, в первую очередь среди молодежи. С момента релиза в 2016 году его скачали 2,6 млрд раз и авторы говорят о миллиарде активных пользователей в месяц.

В прошлом у TikTok уже были проблемы с безопасностью, из-за чего представитель Федеральной Комиссии по связи США Брендан Карр призывал Apple и Google удалить приложение из своих магазинов. Теперь у этих опасений есть новые основания.

Краузе считает, что сам по себе код в браузере приложения не является чем-то криминальным. Почти все приложения со встроенными браузерами имеют такую форму кода, включая Facebook, Instagram и Snapchat. Проблема состоит в том, что код JavaScript делает, когда пользователь взаимодействует с браузером.

Краузе говорит, что код отслеживает место касания экрана и копируемый в браузере текст. Ещё код отслеживает каждое нажатие кнопок в браузере, что для приложений нетипично.

Разработчики TikTok говорят, что код входит в состав «стороннего комплекта разработки программного обеспечения». Чей это комплект, не сообщается.

Есть большие сомнения в том, что такие новости отпугнут среднестатистического пользователя TikTok. Также очень маловероятно, что разработчики будут что-то менять, пока доход от рекламы в приложении составляет $11 млрд, превосходя Twitter и Snapchat вместе взятые, пишет Techspot.

анонсы и реклама
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#tiktok
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Роскомнадзор: Telegram, TikTok, Zoom, Discord и Pinterest нарушают законы РФ
Владелец TikTok планирует разработать собственные серверные SoC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин и Эфир резко обвалились на фоне негативных прогнозов падения экономики США и политики ФРС
19
Сколько стоит видеокарта для World of Tanks – 5 игровых моделей на любой вкус и кошелёк
2
Врач из российской глубинки занимался незаконной добычей криптовалют на рабочем месте
11
Эксперты советуют продавать Эфир – какая криптовалюта подходит для пенсионных накоплений
14
Финальный список из 86 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 13 на Android 12 к концу 2022г
+
Итальянский металлург пожаловался, что его счет за электроэнергию вырос за год на 520%
8
Можно ли играть в актуальные игры на видеокарте 12-летней давности – тестируем GeForce GTX 570
13
Google и Apple могут заблокировать все смартфоны в России – Наталья Касперская
26
Цены на видеокарты AMD и NVIDIA в магазинах РФ летом 2022г опустились ниже рекомендованных
13
Сколько стоит самая популярная игровая видеокарта в РФ – изучаем самые выгодные предложения августа
4
Стоимост видеокарт Radeon RX 6000 продолжает стремительно снижаться
9
Сеть Ethereum упала на 11% процентов за последние сутки
4
Возвращаемся в Cyberpunk 2077 – какую видеокарту купить для самой требовательной игры
9
Выбираем процессор для чайников – сколько стоит камень для игр, интернета и просмотр сериалов
5
Чем грозит Европе и России взрыв на Запорожской АЭС – реалистичная модель распространения радиации
24
Alienware представила новые 24,5-дюймовый и 27-дюймовый мониторы с высокой частотой обновление
+
Вместе с РСЗО HIMARS США поставляет Украине противорадиолокационные ракеты HARM
19
Intel Core i9-13900K (QS) был разогнан до 6.2 ГГц и показал впечатляющие результаты в паре тестов
15
Антагонисты Call of Duty — в кинематографическом трейлере пятого сезона Warzone
2
Стартовала первая неделя истории Рами в Forza Horizon 5
+

Популярные статьи

AMD Ryzen 7000 (Zen 4) на AM5 порадуют производительностью, но должны идти с зубочистками в наборе
41
Биннинг 5-ти Ryzen 5600 с Aliexpress по разгону памяти
7
Diablo II: Resurrected - старушка в новых одеяниях
52
Zen3 не всегда лучше Zen+: Сравнительное тестирование R7 2700X, R5 5500, i3-10105F
16
Самый дешёвый комп "из магазина" - сравниваем Intel и AMD. Часть 1
9
За "жизнью" - на Венеру: озвучены причины отправки частной миссии на планету
16
ТОП-10 претензий к компании Intel и ее продукции
44
Маленькая история о маленьком апгрейде
5
Северный поток снова останавливается – немцев научат принимать душ с помощью влажной тряпки
66
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 1
6

Сейчас обсуждают

Денис Синяков
13:09
Сколько можно повторять одну и ту же чушь, высерая ее к тому же с продукции экономики сша?
Сколько будет стоить рубль этой осенью – российские экономисты советуют покупать наличные доллары
Lex001
13:07
Так автор и пишет что д****бы) И такие действительно есть. Даже сборщики такие есть во всяких ситилинках-днс. Я сам видел, снимаешь кулер, а там, такое ощущение, что столовой ложкой из бочки зачерпнул...
AMD Ryzen 7000 (Zen 4) на AM5 порадуют производительностью, но должны идти с зубочистками в наборе
Lex001
13:04
\\\Причем все ядра будут производительные, а не как у Интел \\\ А вот это хорошо, боялся, что подсмотрят у Интел и начнут тоже лепить кукурузные ядра. У Интела с ними полная засада, многие приложения...
AMD Ryzen 7000 (Zen 4) на AM5 порадуют производительностью, но должны идти с зубочистками в наборе
ma3uk
13:01
Если наконец-то multiGPU начнет работать, то найдется этому применение, а если нет, то не понятно нафига в встройке трассировка.
Интегрированная графика Intel Meteor Lake может поддерживать ускорение трассировки лучей
Ruslan К
13:01
Опять говно без глеба ел ? Несёт от тебя
Северный поток снова останавливается – немцев научат принимать душ с помощью влажной тряпки
evsapelkin
13:00
Сука вся Гейропа пойдет в средневековье и перебьет сама себя за ресурсы .К этому и ведет наш вождь В.В.П. . Хотя я с ним во многом не согласен , но то что надо уничтожить фашизм под боком и Гейропу о...
Северный поток снова останавливается – немцев научат принимать душ с помощью влажной тряпки
Ruslan К
13:00
А ты пообедал приятного аппетита
Северный поток снова останавливается – немцев научат принимать душ с помощью влажной тряпки
Ruslan К
12:59
Это рагуль в Львиве обоссаный
Северный поток снова останавливается – немцев научат принимать душ с помощью влажной тряпки
Роман Ильягулов
12:58
Вместо премьера тоже поставят автопилот. Чтобы если чего, отмазаться, это не мы это он санкции ввел, а мы хорошие😂😂😂😂😂😂😂
Великобритания узаконит автопилот на дорогах к середине десятилетия
Ruslan К
12:58
Теперь будешь п и с ю кусять
Северный поток снова останавливается – немцев научат принимать душ с помощью влажной тряпки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем