Аппарат с экраном OLED 6,6 дюйма с частотой 144 Гц

На этой неделе состоялся анонс смартфона Motorola Edge третьего поколения. Это представитель средней ценовой категории, который располагается между флагманами Motorola и моделями Lite.

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Motorola Edge 2022 стал первым устройством на процессоре Dimensity 1050. Это чип на техпроцессе 6 нм с поддержкой mmWave 5G. У него два ядра Cortex-A78 (2,5 ГГц) и шесть A55 (2 ГГц), а также графический процессор Mali-G610 MC3. Это не дотягивает до уровня Dimensity 8000, но даёт достаточную скорость работы устройства и доступа в интернет.

Объём оперативной памяти 8 ГБ, хранилище 256 ГБ (карты памяти не поддерживаются). Установлена близкая к чистой версия Android 12 (с некоторыми улучшениями интерфейса My UX). Ёмкость аккумулятора 5000 мАч с зарядкой TurboPower 30 Вт, как и у прошлогоднего предшественника. На этот раз поддерживается беспроводная зарядка мощностью 15 Вт и обратная зарядка 5 Вт. Адаптер для зарядки в комплект поставки не входит, только кабель USB-C.

Размеры корпуса 160,86 x 74,24 x 7,99 мм, вес 170 г на 30 г меньше прошлогоднего устройства. Корпус получил защиту IP52 от пыли и влаги.

Установлен экран OLED с диагональю 6,6 дюйма с разрешением 1080 x 2400 пикселей (20:9). Частота у него достигает 144 Гц, но качество выросло благодаря 10-битной панели с поддержкой HDR10+. Сканер отпечатков находится внутри экрана.

Основная задняя камера 50 Мп с размером пикселей 1 мкм, апертурой f/1,8 и оптической стабилизацией. Сверхширокоугольная камера 13 Мп обладает полем обзора 120° и размером пикселей 1,12 мкм при апертуре f/1,5. Эта же камера отвечает за макроснимки. Есть также сенсор глубины.

Основная камера поддерживает видео 4K 60 кадров/с и замедленное видео 1080p 120 кадров/с. Сверхширокоугольная камера максимум способна на 1080p 30 кадров/с. Передняя камера 32 Мп с пикселями 0,7 мкм и записью видео 1080p 30 кадров/с.

Имеются двойные динамики со звуком Dolby Atmos, но нет разъёма 3,5 мм. Поддерживаются Wi-Fi 6E (2,4, 5 и 6 ГГц), Bluetooth 5.2 и NFC, а также основные системы глобального позиционирования. В стандарте 5G пользователи получат sub-6 и mmWave с одной картой nanoSIM и одной eSIM, сообщает GSMArena.

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