Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Apple призывает поставить обновления на iPhone, iPad, iPod touch и Mac
В противном случае посторонние смогут запускать на устройствах произвольный код
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

Компания Apple обнаружила серьёзные уязвимости, способные навредить пользователям iPhone, iPad, iPod и Mac. Пара уязвимостей может дать хакерам «полные права администратора». Генеральный директор фирмы SocialProof Security Рэйчел Тобак заявила, что в случае применения уязвимости злоумышленники смогут выдавать себя за владельцев устройств и запускать любое программное обеспечение от их имени.

реклама

Специалисты по безопасности говорят, что обладатели iPhone 6s и более современных моделей должны обновиться до версий iOS 15.6.1. На планшетах нужно поставить iPadOS 15.6.1. Это относится к iPad 5-го поколения и новее, всем iPad Pro и iPad Air 2. iPod touch 7-го поколения тоже уязвим, как и компьютеры Mac на macOS Monterey.

Apple не разглашает, кто сообщил об уязвимостях. Они были найдены в движке браузера WebKit, который используется в Safari и в ядрах iOS, iPadOS и macOS.

На странице поддержки Apple сказано, что для использования уязвимости WebKit нужно устройство для обработки «злонамеренно созданного веб-контента, способного стать причиной выполнения произвольного кода». Другая уязвимость позволяет вредоносному приложению «выполнять произвольный код с привилегиями ядра», давая хакерам доступ ко всем частям устройства.

Для установки обновления следует открыть Системные настройки > Основные > Обновление ПО, напоминает Phonearena.

анонсы и реклама
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apple #безопасность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ближайшие анонсы Apple назначены на 7 сентября
Google рекомендует срочно обновить браузер Chrome из-за активной уязвимости
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кто останется "на карте" после ядерной войны" - высказались Британские ученые
38
Анонсированы смартфоны Vivo V25 и V25 Pro с меняющей цвет задней панелью
+
Специалисты Microsoft выяснили, почему песня Rhythm Nation ломает ноутбуки на Windows
12
Трассировка лучей не выстрелила – почему технология не стала популярна и при чём тут видеокарты
76
Настольный процессор AMD Ryzen 7 7700X замечен в дикой природе
9
На рынке видеокарт без изменений: флагманские чипы дешевеют, а бюджетные дорожают
6
В Starlink заявили, что обломки сбитого советского спутника угрожают их орбитальной группировке
8
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
137
Ученые поделились предполагаемым "графиком" исчезновения жизни на Голубой планете
11
Китайские разработчики чипов надеются преодолеть влияние американских санкций за счёт использования чиплетов
+
Обновление 9.2 для World of Tanks Blitz доступно к загрузке
2
Врач из российской глубинки занимался незаконной добычей криптовалют на рабочем месте
7
Эксперты советуют продавать Эфир – какая криптовалюта подходит для пенсионных накоплений
13
В сеть попало изображение процессора Ryzen 7 7700X
24
Появился первый неофициальный инструмент для моддинга Marvel's Spider-Man Remastered
+
Результаты тестирования системы с видеокартой Intel Arc A580 появились в базе данных бенчмарка AotS
2
Watch Dogs: Legion уже на торрентах – какую видеокарту купить для необычного шутера с открытым миром
10
Valve дарит памятные подарки по случаю десятилетия Counter-Strike: Global Offensive
+
Какой процессор купить, если Intel уже надоел, а денег мало – 6 игровых CPU AMD для любого кошелька
19
Отечественные хакеры выложили исходники тестовой «народной» версии Diablo III Reaper of Souls
5

Популярные статьи

Как выбрать актуальную материнскую плату правильно
252
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
23
Топ-10 лучших 3D-платформеров
2
Age of Wonders - воспоминания фаната
16
Крошка Тина | История персонажа
5
За "жизнью" - на Венеру: озвучены причины отправки частной миссии на планету
2
Метеоритная теория образования земных континентов
6
Мои впечатления от игры The Dark Eye Demonicon. Часть 1
+

Сейчас обсуждают

Rey.B.
12:11
"но как Coinbase потеряла лярд" - А попробуйте найти детализацию отчёта за 2 квартал... Когда финансовые компании получают прибыль, они трубят об этом на весь Мир. А когда теряют... "По слухам", Coi...
Крупнейшие майнинговые компании более $1 млрд в прошлом квартале
ахахах
12:11
мне вообще похеру на эти недофейки твои
Министерство экономического развития России обещает восстановить экономику всего за 3 года
Юра Репченко
12:08
Ну просто в аграрной Украине ничего не будет расти лет 300. Но пиндосам оно и нужно. Не себе так никому.
Чем грозит Европе и России взрыв на Запорожской АЭС – реалистичная модель распространения радиации
Tank
12:07
Маск не пишет главный параметр фур - сколько тонн груза может перевозить. Секрет: очень очень мало...
Tesla Semi сможет разгоняться до 96 км/ч за 20 секунд с 37-тонной нагрузкой
Stupid Miner
12:07
Жаль что 3,14здешь. . Лучше бы в своем свинарнике ремонт сделал , а не сжо покупал
Министерство экономического развития России обещает восстановить экономику всего за 3 года
Олег
12:04
Молодец.Еще бы сумел вообще продаваться, чтобы от его разгона был толк
Tesla Semi сможет разгоняться до 96 км/ч за 20 секунд с 37-тонной нагрузкой
Юра Репченко
12:04
Про эмбарги свежо придание.... и очень страшные санкции.
Чем грозит Европе и России взрыв на Запорожской АЭС – реалистичная модель распространения радиации
Роман Кругляков
12:03
Какой аналог 560й можно найти у радика? 7870? 6930? Интересное..
Можно ли играть в актуальные игры на видеокарте 12-летней давности – тестируем GeForce GTX 570
Stupid Miner
12:03
Слава Богу тебя и таких как ты здесь больше не будет
Министерство экономического развития России обещает восстановить экономику всего за 3 года
Yilec
12:02
Google рекомендует срочно обновить браузер Chrome из-за активной уязвимости
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем