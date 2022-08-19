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Впервые в США зрителей потоковых трансляций было больше, чем у кабельного телевидения
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В очередном отчёте занимающейся рыночными измерениями компании Nielsen сообщается, что телезрители в США впервые чаще смотрели потоковые сервисы вроде Netflix и Disney+, чем кабельное телевидение. Стриминг в интернете стал главным способом просмотра контента.

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Аналитики ждали этот переворот много лет. Потоковое вещание сначала опередило эфирное ТВ, но кабельное держалось до нынешнего июля.

В июле на стриминг в интернете приходилось 34,8% просмотров. Второе кабельное телевидение с результатом 34,4%. На эфирное телевидение пришлось 21,6%.

Потоковые трансляции за год увеличились на 22,6%. Зрители смотрели в среднем 190,9 млрд минут в неделю. В апреле 2020 года это значение составляло 169,9 млрд минут, хотя карантины из-за пандемии тогда способствовали росту времени просмотра.

Случившийся переход можно объяснить как отсутствием нового контента в июле, особенно спортивного, так и популярностью потоковых трансляций. Стриминговые сервисы выпускают новый контент очень быстро, а кабельные каналы летом замедляются. Появление новых сервисов вроде Peacock и Paramount+ тоже повышает распространенность потоковых трансляций. Общая численность телезрителей осталась почти неизменной.

Самым популярным сервисом является Netflix с долей 8%. За ним расположились YouTube с 7,3%, Hulu с 3,6%, Amazon Prime Video с 3%, Disney+ с 1,8% и HBO Max с 1%.

Nielsen показывает статистику только по телевизорам, но не смартфонам, планшетам или компьютерам. С ними отрыв сервисов потоковых трансляций от ТВ наверняка больше, сообщает Arstechnica.

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#телевидение
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