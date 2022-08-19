В производственном секторе наблюдается дефицит электроэнергии

Жара и засуха в Китае привели к нехватке электроэнергии в провинции Сычуань, которая значительно зависит от гидроэлектроэнергии. Правительство страны приказало нескольким предприятиям в этом регионе остановить производство на шесть дней.

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Приостановка работы с понедельника по субботу призвана снизить повышенную из-за жары нагрузку на энергосистему. Сычуань представляет собой крупный производственный центр с населением 84 млн человек.

В Китае сейчас наблюдается самая сильная жара за последние шесть десятилетий. Во многих городах температура превышает 40 градусов по Цельсию. Из-за этого многие включают кондиционеры в домах и офисах, что оказывает огромное давление на энергосистему. Кондиционирование воздуха в Китае стало чрезвычайно популярным. Электроэнергии на это сейчас тратится в 68 раз больше, чем в 1990 году.

Intel стала одним из производителей, пострадавших от нехватки энергии в этом районе. У американской компании есть два сборочных и испытательных завода в городе Чэнду в провинции Сычуань. В прошлом году её кампус использовал около 240 ГВт*ч энергии (в том числе природный газ и мазут). Остаётся наблюдать за тем, как это повлияет на доступность и цены продукции Intel.

Дефицит энергии повлиял также на предприятия Toyota, Volkswagen, Texas Instruments, Foxconn и CATL (производит аккумуляторы для электромобилей). По информации Bloomberg, Volkswagen прогнозирует незначительные задержки поставок клиентам. Foxconn утверждает, что засуха оказала «ограниченное воздействие» на её предприятия, пишет Techspot.

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