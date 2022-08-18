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Анонсирован смартфон Realme 9i 5G на Dimensity 810 не дороже $200
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В четверг был представлен смартфон Realme 9i 5G. Это аппарат на процессоре Dimensity 810 с блестящим внешним видом. Экран LCD размером 6,6 дюйма обладает вырезом наверху. Разрешение у него 1080p, частота 90 Гц. Сканер отпечатков находится в кнопке питания.

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Сзади в верхнем левом углу разместили три камеры. Основная обладает разрешением 50 Мп и апертурой f/1.8, две другие 2 Мп портретная и 2 Мп макро для съёмки с расстояния не более 4 см. Разрешение передней камеры 8 Мп.

Ёмкость батареи составляет 5000 мАч при поддержке зарядки 18 Вт через USB-C. Внизу есть разъём для наушников. Аппарат работает на Realme UI 3.0 поверх Android 12. Есть поддержка карт памяти объёмом до 2 ТБ. Можно настроить виртуальную память объёмом до 3 ГБ.

Аппарат позиционируется как самый тонкий с поддержкой 5G. Толщина корпуса 8,1 мм при весе 187 г. Предлагаются синий, чёрный и золотой цвета. Имеются варианты 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. Их стоимость составит $188 и $215, пишет GSMArena.

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3050 дешевле 30 тр в Регарде
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20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
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#смартфоны #realme
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