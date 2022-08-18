Тогда точно будут представлены iPhone 14 и Apple Watch Series 8

Появилась информация, согласно которой компания Apple анонсирует линейку смартфонов iPhone 14 на мероприятии 7 сентября. Bloomberg пишет, что тогда же должны быть представлены часы Apple Watch Series 8 и система iOS 16.

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Есть вероятность того, что мероприятие пройдет онлайн. При этом ожидается, что журналистам некоторых изданий его всё же разрешат посетить воочию. Источники Bloomberg говорят, что некоторым сотрудникам розничных магазинов Apple отдано распоряжение начать подготовку к продажам нового крупного продукта 16 сентября.

На мероприятии ожидается анонс iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Max и iPhone 14, но не будет iPhone 14 mini. Предварительные заказы на iPhone 14 откроются 9 сентября.

iPhone 14 будет обладать экраном размером 6,1 дюйма, как и ещё одна модель, а две другие будут размером 6,7 дюйма. У iPhone 14 Pro и Pro Max будут камеры 48 Мп и улучшенная автономность, пишет Neowin.

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