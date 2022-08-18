Пенсионеры смотрят телевизор чаще молодых из-за мобильных устройств и потоковых трансляций

Вряд ли для кого-то станет новостью тот факт, что молодые люди сейчас предпочитают смотреть в смартфон (или компьютер), а не в телевизор. И всё же, масштабы утраты телевидением впечатляют. Особенно среди зрителей в возрасте от 16 до 24 лет за последнее десятилетие. Зато зрители старше 65 лет смотрят телевизор даже больше прежнего.

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Исследование регулирующего органа вещания Великобритании Ofcom показало увеличение разрыва между поколениями. Зрители 16-24 лет тратят на просмотр телепередач в среднем 53 минуты в день. Это на две трети меньше, чем десятью годами ранее. Зрители старше 65 лет смотрят телевизор чуть менее шести часов, что больше показателя 2012 года.

Причина расхождений кроется в доступности альтернатив телевидению. Это сервисы потоковой трансляции вроде Netflix и Disney+, платформы вроде YouTube и TikTok, игры и интернет в целом. Девять из десяти молодых людей 18-24 лет заявили, что предпочитают всё это телевидению.

Недавний опрос показал, что 95% подростков в США пользуются YouTube, а популярность Facebook падает. YouTube лидирует по популярности среди подростков 15-17 лет и в опросе Ofcom.

Статистика Ofcom также показала, что каждое пятое домохозяйство Великобритании имеет доступ к Netflix, Disney + и Amazon Prime, пусть даже это бесплатные пробные версии и совместное использование учётных записей. При этом число подписавшихся хотя бы на один сервис домохозяйств сократилось на 350 тысяч. Три четверти отменивших подписку собираются вернуться, когда им позволят финансовые возможности.

Наиболее распространённым типом коротких видеороликов в интернете стали практические рекомендации. 59% участников опроса смотрели короткие новостные видеоролики, 32% смотрели ролики о видеоиграх. За просмотром видеоконтента на всех устройствах пользователи проводят сейчас 5 часов 15 минут, что равно почти трети времени бодрствования взрослого человека, пишет Techspot.

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