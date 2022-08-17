Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Представлено официальное приложение WhatsApp для Windows
Версия для macOS также разрабатывается
анонсы и реклама
-100000р на 3080 Ti Gigabyte
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок

В этом году мессенджер WhatsApp разрешил привязку аккаунта к ПК. Это позволяет пользователям выполнять звонки и писать сообщения без наличия смартфона с установленным WhatsApp.

реклама

Теперь было представлено официальное приложение для Windows. Вместо прежней веб-версии пользователи получили полноценную программу в магазине Microsoft App Store.

Приложение работает более плавно по сравнению с веб-версией. Интерфейс был переработан в соответствии с внешним видом Windows.

Пользователям снова придётся привязывать приложение к учётной записи WhatsApp на смартфоне. После подключения устройств можно использовать сквозное шифрование при переписке, звонках и т.д. Когда смартфон в автономном режиме, можно задействовать до четырёх связанных устройств. По прошествии 14 дней с момента последнего использования смартфона связанные устройства автоматически отключаются.

Ещё будет выпущено приложение WhatsApp для macOS. Сейчас идёт его закрытое бета-тестирование. Оно появится как универсальное приложение, так что будет построено на приложении WhatsApp для iPhone и работать на ноутбуках Apple с её процессорами, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Ti MSI за копейки - смотри
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#whatsapp
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

WhatsApp будет отображать бывших участников групповых чатов
WhatsApp вводит новые функции безопасности
WhatsApp даст больше двух дней на удаление сообщений пользователям или в группах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA придумала как избавиться от складских запасов флагманов GeForce RTX 30 и заработать денег
20
Неизвестный Кит вывел Эфира на 17 миллиардов рублей – первый инвестор покинул тонущий корабль
19
Гужевой транспорт может нарушить работу автопилота Tesla одним своим внешним видом
6
5 самых выгодных игровых видеокарт NVIDIA по соотношению цены и количества fps в августе 2022г
9
Британские ученые научат как правильно "жарить" картошку
9
В Украине будут выпускать не только БПЛА Bayraktar, но и беспилотники Kizilelma
27
Переход Эфира на PoS может ждать провал – майнеры создадут форк Ethereum PoW в обход стейкинга
12
Смартфон Honor Magic V2 и система Magic UI 7.0 ожидаются в декабре
+
God of War уже на торрентах – какую видеокарту купить для культового эксклюзива Sony
5
Какой процессор купить, если денег нет, но очень хочется стать геймером – 5 CPU для бюджетного ПК
14
Представлена концепция будущих стратегических атомных субмарин России
1
Unity отклонила предложение AppLovin о покупке за $17,5 млрд
+
На фоне скорого выхода видеокарт GeForce RTX 40 компания NVIDIA опустошает запасы устаревающих чипов
12
Моддер заменил в Marvel’s Spider-Man Remastered флаг ЛГБТ на флаг США, за что получил бан
23
В 2022 г. выйдет только один графический процессор RTX 4000
8
Предварительные ценники материнских плат AM5 для процессоров Ryzen 7000 производства ASUS
37
5 видеокарт AMD которые вам захочется купить, когда узнаете их цену в российской рознице
7
Способна ли старая добрая GeForce GTX 1080 бороться с Radeon RX 6600 в 2022 году — тест HU
7
Почти 7 минут геймплея за Росомаху — в свежем видео по Marvel’s Midnight Suns
+
GeForce GTX 1080 с Авито за 18 000р или новая Radeon RX 6600 за 35 000р – что выгоднее купить
16

Популярные статьи

Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
55
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра с 80+ FPS (Август)
37
Почему тестировщики не любят AMD
206
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
53
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
17
Сколько можно сэкономить, приобретая комплектующие из США
26
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
41
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
+

Сейчас обсуждают

_KVV
11:30
а ты уже на ней и решил высказаться получается....
Названа предполагаемая дата релиза крупного обновления Windows 11 22H2
buildanation
11:29
Могу быть неправ, но тут уж как решит прошивка: переведёт она атрибут read-only в true или позволит писать, пока структура диска не испортится полностью и тот перестанет определяться. Так что смарт пр...
Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
smile-777
11:29
Ну, как говориться ... - не мешки ворочить! Первые qlc диски появились спустя 4 года, как ты на них систему начал ставить...
Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
mistergrim
11:28
https://antizapret.prostovpn.org/domains-export.txt 86815 записей, но это не цензура, это другое!
Rutube исполнил требование Apple и ограничил доступность своего приложения в App Store российским регионом
Infinity78
11:27
Это ты появился с развалом СССР, выкидыш нулевых) До чего же вы тупые малолетки)
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
Antichrist606
11:24
А кто будет определять понятие надёжности? В контексте всего изделия, надёжность это совокупность отказоустойчивости и процента ошибок, и в таком случае, тип ячейки напрямую влияет на надёжность нако...
Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
mistergrim
11:21
Rogue Company разрабатывается под мобильные устройства
JAX1979
11:21
В основном изза этого и выпускают обновления . Будем считать каждый выпуск свежей версии браузеров новостью ?
Настольный веб-браузер Google Chrome обновили для исправления 11 уязвимостей
Antichrist606
11:18
Если ячейка залочена для записи, и открыта только для чтения, то никакого саморазряда не будет до тех пор, пока к диску подведено питание от БПшника.
Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
Rey.B.
11:18
Нет, уж лучше ты на бутылку. И не обсуждай!
Названа предполагаемая дата релиза крупного обновления Windows 11 22H2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем