Версия для macOS также разрабатывается

В этом году мессенджер WhatsApp разрешил привязку аккаунта к ПК. Это позволяет пользователям выполнять звонки и писать сообщения без наличия смартфона с установленным WhatsApp.

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Теперь было представлено официальное приложение для Windows. Вместо прежней веб-версии пользователи получили полноценную программу в магазине Microsoft App Store.

Приложение работает более плавно по сравнению с веб-версией. Интерфейс был переработан в соответствии с внешним видом Windows.

Пользователям снова придётся привязывать приложение к учётной записи WhatsApp на смартфоне. После подключения устройств можно использовать сквозное шифрование при переписке, звонках и т.д. Когда смартфон в автономном режиме, можно задействовать до четырёх связанных устройств. По прошествии 14 дней с момента последнего использования смартфона связанные устройства автоматически отключаются.

Ещё будет выпущено приложение WhatsApp для macOS. Сейчас идёт его закрытое бета-тестирование. Оно появится как универсальное приложение, так что будет построено на приложении WhatsApp для iPhone и работать на ноутбуках Apple с её процессорами, пишет Gizmochina.

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