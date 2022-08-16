Это может привести к снижению стоимости памяти DDR4

Развитие технологий не стоит на месте и на смену старому приходит новое. Относится это и к стандартам оперативной памяти. Производящая эту память Samsung находит всё меньше покупателей для старого стандарта DDR3. Это вынуждает её сокращать объём производства.

реклама

В связи с отказом от DDR3 и ростом спроса на DDR5 появилась информация о том, что Samsung значительно снижает цены на DDR3 и на популярные модули DDR4 объёмом 4 ГБ. Это происходит на фоне перехода рынка в целом на более дешёвую память. Wall Street Journal пишет, что только во втором квартале цены на DRAM упали почти на 11%.

В результате Samsung и другим производителям памяти есть смысл отказаться от старых малоприбыльных чипов DDR3 и сократить производство чипов DDR4 по мере падения спроса. DDR5 имеет более высокую рентабельность, но пока не стала повсеместно распространённым стандартом. Усилия Samsung должны помочь ей достичь этого.

Для обладателей компьютеров это открывает возможность нарастить объём памяти DDR4 по более низкой цене. Другие комплектующие, такие как твердотельные накопители и видеокарты, также продолжают дешеветь, пишет PCWorld.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



