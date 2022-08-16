Примерно в те же сроки должны выпустить iPadOS 16 для них

Главные анонсы компании Apple почти всегда происходят в сентябре. Тогда анонсируют и начинают продавать новые модели iPhone, некоторым интересны также часы Apple Watch. Однако, бывают и любители планшетов, которые зачастую получают новые устройства в другие сроки.

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Благодаря Марку Гурману из Bloomberg известно, что нынешней осенью у Apple запланировано проведение двух мероприятий. Точная дата второго неизвестна, но можно предположить временной отрезок между концом октября и началом-серединой ноября.

На этой неделе сайт MacRumours опубликовал сведения от южнокорейского инсайдера. По его сведениям, пользователи могут ожидать анонса iPad Pro нового поколения и iPad начальной категории в октябре. Инсайдер под ником yeux1122 пока известен мало, так что информацию можно считать непроверенной. У него были точные сведения относительно iPad Air 2022, но нужно ещё несколько таких утечек для появления репутации надёжного источника.

Одной из причин сомневаться в нынешних сведениях является тот факт, что Apple задержала релиз последней версии операционной системы для планшетов iPadOS 16. Её появление ожидается, но вряд ли планшеты выпустят раньше, чем очередyую версию системы для них, пишет Phonearena.

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