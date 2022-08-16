Самая дорогая компания мира не считает, что денег у неё достаточно и можно довольствоваться тем, что есть. Поэтому Apple занимается расширением своего рекламного бизнеса для увеличения доходов. Показывая рекламу в предустановленных приложениях на iPhone и iPad, Apple планирует заметно повысить нынешний годовой доход в $4 млрд до «двузначного значения». Это вряд ли порадует обладателей iPhone, которые потратили на покупку устройств большие деньги и после этого ещё будут вынуждены терпеть рекламу.
реклама
Сейчас у Apple на iOS показ рекламы довольно скромный. Есть поисковая реклама в App Store как помощь разработчикам в продвижении их приложений. Также есть реклама внутри приложения Apple «Акции и новости». В последнем случае рекламу видят даже платные подписчики News+.
Bloomberg пишет, что дальше реклама может появиться в Apple Maps, Books и Podcasts, а также в Apple TV+. Магазин App Store скоро начнёт отображать больше рекламы на вкладке «Сегодня» и на страницах скачивания сторонних приложений.
В Apple Maps реклама на основе поиска уже была протестирована и она позволит платящим компаниям занимать первые места в списках. В Books и Podcasts платящие издатели/авторы будут находиться выше и показываться в рекламе в других областях этих приложений. Apple TV+ может взять пример с Netflix и других сервисов потоковой трансляции, предлагая более дешёвые тарифы с рекламой и меньшим объёмом контента.
В статье Bloomberg говорится о прозрачности отслеживания приложений Apple с прицелом на конфиденциальность и о росте доходов сторонних компаний и разработчиков. Нетрудно представить, что всё это в будущем приведёт к появлению новых антимонопольных исков. К тому же увеличение количества рекламы в iOS может сделать бренд iPhone дешевле и уменьшить количество желающих покупать эти аппараты, пишет Techspot.