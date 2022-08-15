Китайский производитель готовит минимум четыре модели этой серии

Недавно смартфоны Vivo V25 Pro, Vivo V25, Vivo Y35 и Vivo Y22 нашлись в базе данных американской сертификационной платформы FCC. Появление V25 Pro назначено на 17 августа, но пока неизвестно, будет ли тогда же представлена стандартная модель V25. Vivo Y35 уже анонсирован в Индонезии. Недолго осталось ждать и анонса Y22, а пока есть возможность познакомиться с его изображениями и спецификациями.

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Судя по снимкам, дизайн будет похож на некоторые аппараты серии Y. Сзади располагается модуль квадратной формы с двумя камерами. Наверняка на устройстве сбоку будет сканер отпечатков. Y22 выпустят в чёрном и синем цветовых вариантах.

Vivo Y22s 4G получит экран IPS LCD 6,55 дюйма с разрешением HD+. Разрешение передней камеры составит 8 Мп. Основная задняя камера будет 50 Мп, рядом камера 2 Мп и светодиодная вспышка.

Используется процессор Snapdragon 680, 8 ГБ памяти и хранилище 128 ГБ. Наверняка не будет забыт слот для карт памяти microSD. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч с зарядкой 18 Вт. Ожидается система Android 12 с оболочкой FunTouch OS 12. О дате анонса и ценах сведений пока нет, пишет Gizmochina.

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