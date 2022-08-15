Конкуренция среди гибких аппаратов становится всё более плотной

Появилась информация, согласно которой бренд Honor работает над очередным гибким смартфоном. В Китае он может появиться под названием Honor Magic V2. Инсайдер из Китая рассказал о некоторых характеристиках и сроках релиза.

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Magic V2 и оболочка Magic UI 7.0 будут представлены одновременно в декабре. Magic V2 станет более тонким и лёгким по сравнению с предшественником Honor Magic V, который выпустили в январе.

Перечень характеристик нового устройства на данный момент отсутствует. Предположительно, будет применяться флагманский процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Недавно инсайдер Digital Chat Station говорил, что это устройство получит двухэлементную батарею ёмкостью 2030/2870 мАч. Совокупная ёмкость будет равна примерно 5000 мАч. Прежняя модель работает на Snapdragon 8 Gen 1 с аккумулятором 4750 мАч.

Среди конкурентов до конца года должны появиться гибкий Oppo Find N Fold и Vivo X Fold S. От Huawei подобного смартфона тоже ждут в декабре. На прошлой неделе дебютировали Xiaomi MIX Fold 2 и Samsung Galaxy Z Fold 4, а также Motorola Razr 2022, пишет Gizmochina.

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