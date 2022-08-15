Складки на гибком экране теперь быть не должно

В апреле компания Huawei представила гибкий смартфон Huawei Mate Xs 2. Сейчас речь идёт о работе над смартфоном шестого поколения Mate X3. Китайский инсайдер рассказал о некоторых его характеристиках и сроках релиза.

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Предположительно, компания планирует представить два устройства в декабре. Среди них гибкий Huawei Mate X3 и наушники-вкладыши Freebuds 5. Смартфон должен стать дешевле прежнего, легче и тоньше. Это повысит долговечность и защиту от падений. Появится новый шарнир, так что складки на экране исчезнут.

Как стало привычно в последнее время для аппаратов Huawei, поддержки стандарта связи 5G не будет. Спецификации пока не называются, но устройство продолжит складываться внутрь, как и Mate X2.

Разворачивающуюся наружу конструкцию имеет модель Mate Xs 2. Здесь экран OLED 7,8 дюйма с разрешением 2200 х 2480 пикселей и частотой 120 Гц. Установлена система HarmonyOS 2.0 и процессор Snapdragon 888 4G. Объём памяти составляет 8/12 ГБ, хранилище 256/512 ГБ. Разрешение передней камеры 10,7 Мп, сзади основная 50 Мп, сверхширокоугольная 13 Мп с полем обзора 120 градусов и телефото 8 Мп. Ёмкость аккумулятора 4600 мАч с поддержкой зарядки 66 Вт, сообщает Gizmochina.

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