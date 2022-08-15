Аппарат с экраном 90 Гц и другими достоинствами

ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке

ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке

-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

В понедельник бренд Poco объявил международные продажи смартфона Poco M4 5G, который в апреле был представлен в Индии. Это переработанный Redmi Note 11E с изменённым дизайном задней панели, улучшенной передней камерой и Android 12. Устройство стало самым дешёвым смартфоном с 5G от этого производителя.

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Аппарат выполнен в пластиковом корпусе, как и полагается недорогому смартфону. При этом у него есть рейтинг защиты IP52, а экран покрыт стеклом Gorilla Glass 3. Размеры корпуса 163,99 x 76,09 x 8,9 мм, вес 200 г.

Установлен экран IPS LCD с диагональю 6,58, разрешением 2400 х 1080, частотой 90 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц. Плотность пикселей 401 ppi, контрастность 1500:1 и соотношение сторон 20:9. Поддерживается 70% цветового диапазона NTSC.

Используется процессор MediaTek Dimensity 700, память LPDDR4x и хранилище UFS 2.2. Поверх системы Android 12 применяется оболочка MIUI 13. Сзади две камеры с основной 50 Мп и сенсором глубины 2 Мп. Разрешение передней камеры равно 8 Мп.

Среди вариантов связи две SIM-карты, 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GNSS и USB Type-C. Есть сканер отпечатков сбоку, инфракрасный сенсор, разъём для наушников и отсек для карты памяти microSD. Ёмкость аккумулятора 5000 мАч при зарядке 18 Вт.

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В продажу поступили чёрный, синий и жёлтый варианты устройства. Цены пока названы не были, как и сроки появления в Европе, пишет Gizmochina. В Юго-Восточной Азии продажи начнутся 18 августа.