Гибкие смартфоны прошлых лет могут обновить до Android 12L

На прошлой неделе компания Samsung анонсировала два новых гибких смартфона Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Первый из них содержит новые программные возможности для улучшения взаимодействия с пользователем. Быть может, эти возможности скоро станут более распространёнными.

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Новые гибкие смартфоны южнокорейского производителя перешли на Android 12L. Эта версия Android создана специально для подобных устройств, для планшетов и хромбуков. Там предлагается панель задач, помогающая улучшить многозадачность и навигацию.

Инсайдер @TheGalox_ пишет, что Samsung планирует предложить эту панель и в Galaxy Z Fold прежних поколений. Это должно означать, что ранние модели Fold будут обновлены до Android L. Это принесёт на них и некоторые другие изменения в пользовательском интерфейсе.

Пока неизвестно, будет ли связана новая сборка One UI 4.1.1 ОС Android 12L, пишет Gizmochina.

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