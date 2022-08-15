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Intel сообщила об отсутствии встроенной поддержки DirectX 9 в выходящих вскоре процессорах
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Компания Intel подтвердила, что она отказалась от встроенного API DirectX 9 или Direct3D 9 (D3DX9) в графической архитектуре Xe. Однако было сказано, что игры и приложения на нём продолжат работать с применение уровня отображения D3D9On12.

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Xe представляет собой торговую марку графической архитектуры, представленной в составе процессоров Tiger Lake 11-го поколения. С тех пор эта архитектура продолжает получать программную поддержку. Выходящие постепенно дискретные видеокарты Intel Arc основаны на версии Xe HPG.

Встроенные GPU в процессорах Intel 11-го поколения и более ранних изначально поддерживают DX9. Их можно применять совместно с видеокартами Arc. За рендеринг скорее всего будет отвечать видеокарта, а не iGPU (если карта не отключена). Так система будет использовать DX9On12 вместо DX9.

Intel прямо не говорит, что во встроенной графике процессоров Raptor Lake 13-го поколения нет поддержки DX9, но это весьма вероятно. Ожидается, что Raptor Lake будут основаны на архитектуре Xe LP, тогда как встроенная графика процессоров Meteor Lake 14-го поколения может получить новый дизайн Xe LPG, пишет Neowin.

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