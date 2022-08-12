Google Pixel 6a представляет собой наиболее дешёвый смартфон серии Pixel 6. Некоторые спецификации были урезаны, а кое что заблокировали программно.
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Pixel 6a обладает экраном OLED с диагональю 6,1 дюйма с частотой 60 Гц. Pixel 6 работает с экраном OLED 6,4 дюйма с частотой 90 Гц. Можно было бы решить, что ради снижения стоимости применяется более дешёвая панель.
На самом деле это не так и частота 60 Гц у Pixel 6a может не быть пределом аппаратных возможностей этой панели. Один из разработчиков в Твиттере рассказал, что OLED-панель Samsung на Pixel 6a с поддерживаемой частотой 120 Гц может выдавать 90 Гц. Это означает установку программного ограничения со стороны Google.
Pixel 6 имеет рекомендованную цену от $599, Pixel 6a от $449. Желающим получить частоту повыше предлагается заплатить на $150 дороже. Процессор и дизайн смартфонов одинаковые, это же по большей части относится к камерам. У Pixel 6a меньше аккумулятор, даже по сравнению с прошлогодним Pixel 5a. Более низкая частота экрана помогает экономить заряд, считают в Gizmochina.