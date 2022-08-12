Программное ограничение должно мотивировать взять модель подороже

Google Pixel 6a представляет собой наиболее дешёвый смартфон серии Pixel 6. Некоторые спецификации были урезаны, а кое что заблокировали программно.

реклама

Pixel 6a обладает экраном OLED с диагональю 6,1 дюйма с частотой 60 Гц. Pixel 6 работает с экраном OLED 6,4 дюйма с частотой 90 Гц. Можно было бы решить, что ради снижения стоимости применяется более дешёвая панель.

На самом деле это не так и частота 60 Гц у Pixel 6a может не быть пределом аппаратных возможностей этой панели. Один из разработчиков в Твиттере рассказал, что OLED-панель Samsung на Pixel 6a с поддерживаемой частотой 120 Гц может выдавать 90 Гц. Это означает установку программного ограничения со стороны Google.

Pixel 6 имеет рекомендованную цену от $599, Pixel 6a от $449. Желающим получить частоту повыше предлагается заплатить на $150 дороже. Процессор и дизайн смартфонов одинаковые, это же по большей части относится к камерам. У Pixel 6a меньше аккумулятор, даже по сравнению с прошлогодним Pixel 5a. Более низкая частота экрана помогает экономить заряд, считают в Gizmochina.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 Gigabyte дешевле 40 тр 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



