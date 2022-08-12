Этот показатель с прошлого года не вырос

Bloomberg сообщает, что несмотря на ожидание снижения продаж смартфонов в этом году, Apple заказала производителям такое же количество новых iPhone, как и в прошлом году. Это означает производство 90 млн аппаратов iPhone 14. Вместе со старыми моделями в этом году от Apple ждут 220 млн аппаратов. Это значение примерно на уровне прошлого года.

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Аналитики IDC полагают, что продажи смартфонов в этом году сократятся на 3,5%. Вопреки такому прогнозу, Apple верит в спрос на iPhone и сохраняет производство новых моделей на уровне прошлого года. Apple верит в бренд iPhone вне зависимости от экономической ситуации в мире. Исчезновение крупного конкурента в виде Huawei также помогает продавать дополнительные смартфоны.

Раньше Apple ежегодно заказывала 75 млн новых iPhone, а в прошлом году увеличила это значение до 90 млн. В итоге iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max возглавили списки наиболее продаваемых смартфонов. Того же нельзя сказать про iPhone 13 mini, аналога которого в этом году выпускаться не будет.

В отчёте за второй квартал Apple указала доход от продаж iPhone в размере $40,67 млрд. Это выше прошлогоднего результата и прогнозов финансовых аналитиков. iPhone приносит Apple больше всего денег. Дальше идёт подразделение сервисов, заработавшее за квартал $19,6 млрд.

Анонс новых iPhone ожидается примерно через месяц. На этот раз как никогда прежде будет велика разница между моделями Pro и обычными. Например, только Pro получат процессоры нового поколения, напоминает Phonearena.

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