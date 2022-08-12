Смартфоны сейчас есть почти у каждого подростка в США и не только

Опрос Pew Research Center принёс плохие новости для социальной сети Facebook. Было опрошено 1316 подростков из США в возрасте 13-17 лет об их интернет-привычках. Оказалось, что среди них всего 32% пользуются приложением Facebook.

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Результаты контрастируют с итогами опроса Pew Research Center 2015 года, когда 71% подростков были на Facebook. С тех пор эти показатели только падают. В прошлом году глава компании Марк Цукерберг призвал переориентировать платформу на более молодых пользователей, но пока это не помогает.

Хотя YouTube не является социальной сетью, это не мешает платформе лидировать. 95% опрошенных подростков пользуются этим сервисом, а 19% находятся там «почти постоянно».

TikTok занял второе место. 67% опрошенных используют его, 16% делают это почти постоянно. Instagram третий с 62% подростков, 10% из которых там почти всё время.

Snapchat с 2015 года нарастил популярность у подростков с 41% до 59%. Twitter и Tumblr потеряли 10% и 9% соответственно. Twitch (20%), WhatsApp (17%) и Reddit (14%) в опросе семилетней давности отсутствуют.

Некоторые платформы с 2015 года уже прекратили существование. 33% подростков в том году использовали Google+, а 24% Vine.

Ещё недавно спрашивали, какими устройствами подростки владеют или имеют доступ. Смартфоны лидируют с 95% по сравнению с 73% в 2015 году. Дальше идут компьютеры/ноутбуки с 90% против 87% и игровые приставки с 80% против 81%.

54% подростков заявили, что им будет трудно отказаться от социальных сетей, а 36% говорят, что проводят там слишком много времени. Количество тех, кто ежедневно пользуется интернетом, выросло с 92% в 2015 году до 97%, пишет Techspot.

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