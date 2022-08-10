Умные часы Oppo предлагают повышенную продолжительность работы

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3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

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3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке

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-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte

В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte

Компания Oppo известна как создатель смартфонов, но она не против испытать свои силы и на носимых устройствах. Первые смарт-часы Oppo были неплохим устройством, в числе лучших бюджетных на Wear OS.

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В этом году Oppo настала пора моделей Watch 3. Туда входят Watch 3 и Watch 3 Pro с премиальным дизайном, алюминиевым корпусом с ремешками из фторкаучука или кожи.

Watch 3 обладают дисплеем 1,75 дюйма AMOLED с трёхмерным стеклянным слоем и прямоугольным дизайном. Ёмкость батареи 400 мАч обещает до четырёх дней работы. Для сравнения, Galaxy Watch 4 при стандартной нагрузке разряжаются за два дня максимум. Улучшить продолжительность работы должна платформа Snapdragon Wear 5100.

Watch 3 Pro получили дисплей 1,91 дюйма AMOLED LTPO с возможностью динамической смены картинки. Здесь также есть трёхмерный изогнутый стеклянный слой и аккумулятор 500 мАч с обещанием пяти дней работы. 10 минут зарядки обоих часов даёт 24 часа работы. На максимальную зарядку уйдёт 60 минут.

Обе модели получили одинаковый набор сенсоров, в том числе датчик частоты сердечных сокращений, пульсоксиметр и, впервые у Oppo, ЭКГ. Доступны eSIM, GPS, защита 5ATM. Объём хранилища равен 32 ГБ, памяти 1 ГБ.

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Пока часы предлагаются только в Китае, поэтому используется система ColorOS Watch 5.0. Неясно, выпустят ли версии на Wear OS для мировых продаж, сообщает Androidcentral.