Расширены возможности отслеживания медицинских показателей и другие программные опции

Помимо гибких смартфонов, на мероприятии Samsung в среду состоялся анонс смарт-часов. Это были не только Galaxy Watch 5, но и версии Galaxy Watch 5 Pro и Watch 5 Golf Edition. В Galaxy Watch5 улучшена каждодневная функциональность, а Galaxy Watch5 Pro должны дать всё самое лучшее.

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Часы предлагают новое поколение цифрового мониторинга здоровья на основе биоактивного сенсора Samsung. Сенсор BioActive дебютировал в серии Galaxy Watch4 и объединяет три датчика состояния здоровья в специальный чип. Он проводит всесторонние измерения, в том числе частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и уровня стресса. Владельцы часов могут контролировать ЭКГ.

Galaxy Watch5 имеют более точное отслеживание медицинских показателей благодаря большей площади поверхности и более тесному контакту с запястьем. Новые датчики серии Galaxy Watch5, такие как датчик температуры, вносят вклад в анализ показателей. Если даже температура окружающей среды меняется, датчик температуры при помощи инфракрасной технологии сохраняет точность.

Galaxy Watch5 имеют комплексный пользовательский интерфейс не только для занятий фитнесом, но и для отдыха и восстановления. Инструмент измерения состава тела даёт картину общего состояния, позволяя ставить цели, добиваться их через конкретные тренировки и отслеживать прогресс. Есть статистика восстановления, включая частоту сердечных сокращений после тренировки и персонализированные рекомендации по потреблению воды на основе потери пота.

Снимаются показатели сна, отслеживаются его стадии, обнаруживается храп и уровень кислорода в крови. Для улучшения сна есть программа Sleep Coaching с месячным режимом.

За счёт интеграции SmartThings Galaxy Watch5 автоматически регулируют подключенные источники света, блоки переменного тока и телевизоры под настройки сна. Если владелец часов упадёт, выбранный контакт будет поставлен в известность.

Ёмкость аккумулятора выросла на 13%. Часы Samsung впервые получили дисплей из сапфирового стекла, где на 60% более прочный внешний слой.

Умные часы работают с голосовыми подсказками Google Assistant и скоро получат поддержку карт Google Maps без подключения к смартфону. Система One UI Watch4.5 поддерживает более полный набор текста, более удобный способ вызовов и множество новых специальных возможностей, чтобы устройство стало более интуитивно понятным.

Galaxy Watch5 Pro стали новинкой серии. За счёт премиальных материалов они подходят под любое окружение и занятие. Улучшенное сапфировое стекло делает часы более устойчивыми к износу, есть прочный титановый корпус с защищающей экран выступающей рамкой. Предлагается новый спортивный ремешок D-Buckle, сочетающий прочность с гладким дизайном.

Аккумулятор здесь имеет ёмкость на 60% больше по сравнению с Galaxy Watch4. Передвижения можно записывать в приложении Samsung Health с функцией Route Workout и делиться с другими людьми.

Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro уже можно заказать, а продажи начнутся 26 августа. При заказе сейчас покупатели получат зарядное устройство Duo со скидкой $75 на Galaxy Watch5 и $125 на Galaxy Watch5 Pro.

Galaxy Watch5 44 мм есть в графитовом, сапфировом и серебристом цветах, а 40 мм в графитовом, розово-золотом и серебряном цветах с ремешком Bora Purple. Galaxy Watch5 с Bluetooth стоит $279,99, а версия LTE $329,99.

Galaxy Watch5 Pro предлагается в чёрном и сером цветах с экраном 45 мм и стоит $449,99 за версию Bluetooth и $499,99 за LTE.

Watch5 Golf Edition только с Bluetooth есть в версиях Watch5 Large 44 мм, Watch5 Small 40 мм и Watch5 Pro по цене от $329,99, пишет Gizmochina.

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