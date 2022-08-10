Их продажи стартуют 26 августа

Прошлогодние гибкие смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 хорошо проявили себя в плане цены и долговечности, если сравнивать с первыми поколениями этих устройств. Дальше Samsung стала улучшать мелкие детали, что и видно в только что анонсированных Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.

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Galaxy Z Fold 4 позиционируется как «самый мощный аппарат Samsung». Этому способствует процессор Snapdragon 8+ Gen 1, которым сейчас уже никого не удивишь. Как и предшественник, новый Fold содержит некоторые характеристики серии Galaxy Note, включая поддержку стилуса S Pen.

Z Fold 4 получил более тонкий шарнир и рамки по сравнению с предшественником. Размеры устройства 155,1 х 67,1 х 15,8 мм в сложенном виде против 158,2 х 67,1 х 16 мм у Fold 3. Ширина экрана в развёрнутом виде 130,1 мм против 128,1 мм у прошлогодней модели.

Складку по-прежнему можно разглядеть и избавиться от неё совсем будет непросто. Аппарат обладает основным экраном 7,6 дюйма Dynamic AMOLED 2X Z Fold 4. Samsung постаралась предложить многозадачность в стиле ПК. Например, есть панель задач для быстрого доступа к приложениям в системе Android 12L с оболочкой One UI 4.1.1. Z Fold 4 стал первым гибким смартфоном на специальной версии Android 12 для устройств с большим экраном.

Другой опцией для повышения производительности стал обмен в прямом эфире Google Meet. Это значит, что можно смотреть видео на YouTube или играть с участниками звонка. Доступность и список поддерживаемых приложений зависят от устройства и страны.

Основной экран обладает разрешением QXGA+ и адаптивной частотой до 120 Гц, как и 6,2-дюймовый экран HD+. Под основным экраном находится камера 4 Мп, призванная быть незаметной. Оба экрана защищены стеклом Corning Gorilla Glass Victus+.

У аппарата три задние камеры с основной широкоугольной 50 Мп, сверхширокоугольной 12 Мп и телефото 10 Мп с оптической стабилизацией. Samsung говорит, что основная камера стала на 23% ярче.

Z Fold 4 получил защиту IPX8 и двойную батарею с общей ёмкостью 4400 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт.

Оба гибких смартфона уже доступны для предварительного заказа. Z Fold 4 стоит от $1799 и предлагается в серо-зелёном, бежевом и чёрном цветах. Версии 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ доступны в бордовом цвете исключительно в магазине Samsung. Устройства начнут продавать 26 августа, сообщает Androidcentral.

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