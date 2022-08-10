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Moto Razr 2022 на Snapdragon 8+ Gen 1 будет стоить от 7999 юаней
Анонс состоится в четверг с другими смартфонами Motorola
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В четверг компания Motorola собирается анонсировать в Китае гибкий смартфон Razr 2022 и классические флагманы Moto X30 Pro и S30 Pro. Начальная цена Razr 2022 уже известна.

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Принадлежащая Lenovo компания сообщила, что Moto Razr 2022 будет стоить 5999 юаней (около $887). Характеристики с сайта TENAA содержат 8/12/18 ГБ оперативной памяти и хранилище 128/256/512 ГБ. 5999 юаней может стоит версия 8/128 ГБ.

Razr 2022 будет главным конкурентом Galaxy Z Flip 4, который только что анонсировали для продаж по всему миру. В Китае стоимость Z Flip 4 может стартовать от 7999 юаней ($1183). Не исключено, что Razr 2022 будет заметно дешевле.

Страница предварительных заказов на JD.com описывает почти все спецификации устройства. Razr 2022 обладает гибким экраном OLED 6,7 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 144 Гц и HDR10+. Сзади находится панель OLED 2,7 дюйма.

Ещё Razr 2022 обладает передней камерой 32 Мп. Основная задняя камера 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная 13 Мп. Используется процессор Snapdragon 8+ Gen 1, Android 12 и My UI 4.0 с функцией подключения к ПК Ready For 3.5. Ожидается аккумулятор 3500 мАч с зарядкой 33 Вт и сканер отпечатков сбоку, пишет Gizmochina.

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