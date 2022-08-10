Также в четверг будут представлены смарт-часы Watch S1 Pro

Почти два года Xiaomi занималась созданием очередного гибкого смартфона и в четверг Xiaomi Mix Fold 2 будет анонсирован. Глава компании рассказал, что толщина устройства в развёрнутом состоянии равна всего 5,4 мм. В сложенном виде это значение увеличивается до 11,4 мм, считая выступ камеры. Вес может быть 202 г, что меньше по сравнению с некоторыми традиционными смартфонами. Mi Mix Fold первого поколения имеет толщину 7,6 мм в развёрнутом виде, 17,2 мм в сложенном и весит 317 г.

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Разработчики потрудились над шарниром, уменьшив число деталей до 87. Вместе с продвинутыми материалами это облегчило шарнир на 35% и сократило его толщину на 25%. Были предприняты усилия по минимизации складок. В шарнире применяется так называемый «микроводопад».





Целиком дизайн не показали, но можно увидеть три камеры с логотипом Leica. Используется процессор Snapdragon 8+ Gen 1, батарея 4500 мАч с зарядкой 67 Вт.

В четверг будут представлены также планшет Pad 5 Pro 12.4 дюйма и наушники Buds 4 Pro, сообщает GSMArena.

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