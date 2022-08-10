Компания Vivo собирается выпустить очередной смартфон в линейке Y. Это будет модель Vivo Y35 4G, которая поступит в продажу как минимум в Индии.
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Ранее это устройство нашли на местном сайте сертификации BIS. Теперь инсайдер Парас Гуглани опубликовал рекламный плакат с изображением устройства золотой расцветки. Известно о наличии трёх задних камер с основной 50 Мп, сенсором глубины 2 Мп и камерой макро тоже 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 16 Мп.
Ещё плакат показал конфигурацию памяти 8/256 ГБ. В нём будет поддержка виртуальной памяти объёмом 8 ГБ. Ёмкость аккумулятора должна составить 5000 мАч, зарядка FlashCharge будет мощностью 44 Вт.
Кроме показанного цвета ожидается чёрный цветовой вариант. Устройство будет использовать процессор Snapdragon 680 и Android 12 с оболочкой FunTouch OS 12. Среди других характеристик экран FHD+ 6,58 дюйма, слот для карт памяти microSD и разъём USB Type C, пишет Gizmochina.