Смартфон для нетребовательных пользователей на современной Android

3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке

3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке

-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte

В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte

Компания Vivo собирается выпустить очередной смартфон в линейке Y. Это будет модель Vivo Y35 4G, которая поступит в продажу как минимум в Индии.

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Ранее это устройство нашли на местном сайте сертификации BIS. Теперь инсайдер Парас Гуглани опубликовал рекламный плакат с изображением устройства золотой расцветки. Известно о наличии трёх задних камер с основной 50 Мп, сенсором глубины 2 Мп и камерой макро тоже 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 16 Мп.

Ещё плакат показал конфигурацию памяти 8/256 ГБ. В нём будет поддержка виртуальной памяти объёмом 8 ГБ. Ёмкость аккумулятора должна составить 5000 мАч, зарядка FlashCharge будет мощностью 44 Вт.

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Кроме показанного цвета ожидается чёрный цветовой вариант. Устройство будет использовать процессор Snapdragon 680 и Android 12 с оболочкой FunTouch OS 12. Среди других характеристик экран FHD+ 6,58 дюйма, слот для карт памяти microSD и разъём USB Type C, пишет Gizmochina.